УЕФА планирует показывать Еврокубки исключительно на своем ОТТ-сервисе  

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность создания собственного стримингового сервиса для показа матчей Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Телеспутник» со ссылкой на издание Financial Times.

Эта идея у союза появилась на фоне опасений, что традиционные вещатели будут все чаще отказываться от покупки прав на трансляции.

На данный момент УЕФА проводит конкурсы на покупку национальных прав для показа главных матчей в сезонах 2021-2024 годов. Американская сеть CBS и британская BT уже приобрели права для показа в своих странах.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис заявил Financial Times, что УЕФА рассматривает возможность отказаться от продажи прав ТВ вещателям в отдельных странах. Вместо этого зрителям предложат смотреть матчи на OTT-платформе организации.

Для реализации этого плана, союз может использовать стриминговый сервис UEFA.tv, запущенный в июне 2019 года. Сейчас на платформе можно бесплатно просматривать матчи в режиме реального времени, а также смотреть видео по запросу. Превращение UEFA.tv в полноценную OTT-платформу позволит показывать соревнования миллионам поклонников футбола. Этот шаг понесет за собой радикальные перемены на рынке продажи прав на трансляции традиционным вещателям, а ведь объем данного рынка составляет 3,25 млрд евро.

«На данный момент у нас много партнеров по трансляциям, и мы с нетерпением ждем развития наших партнерских отношений. Мы просто хотим быть готовыми к переменам и иметь на этот случай альтернативные варианты», – сказал Теодоридис.

Подобные сценарии рассматриваются на фоне заявлений крупных игроков платного ТВ, таких как Sky, о том, что они больше не хотят тратить огромные суммы на покупку прав на спортивные трансляции. Причина – все труднее перекладывать эти расходы на аудиторию, переходящую на OTT-платформы.

В последние годы онлайн-сервисы соревнуются за права на показ футбола, в частности Amazon приобрела в текущем сезоне права на матчи английской Премьер-лиги. Тем не менее, OTT-площадки не готовы платить за права больше, чем традиционные вещатели.

Поэтому УЕФА намерена экспериментировать со своим собственным стриминговым сервисом на нескольких национальных рынках за пределами Европы, где права на трансляции стоят не более 5–10 млн евро в год. Организация также рассмотрит вопрос о переходе на OTT-модель на любом национальном рынке, где телевещатели готовы платить за права на матчи Лиги чемпионов меньше, чем запрашивает УЕФА.

Фото: Unsplash

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