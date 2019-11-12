«UA: Радио Культура» запускает проект об искусстве как форме свободы

13 ноября в 18:00 в эфире «UA: Радио Культура» стартует совместный с «Мистецьким арсеналом» проект «Преодоление гравитации. Искусство как способ быть свободными в условиях несвободы», сообщает пресс-служба «UA: Суспільне мовлення».

Проект будет иметь формат радиобесед, прямой эфир будут вести из «Мистецького арсенала», где проходит выставка «Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації». Выпуски программы будут выходить в эфир с 13 ноября по средам до завершения выставки — 19 января 2020. К участию пригласят художников, переживших заключение, ограничение прав и свобод и другие подобные опыты, с которыми они справляются при помощи искусства.

Гостем первой программы станет Игорь Козловский — религиовед, который провел в плену террористов «ДНР» почти два года.

Фото: Unsplash

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