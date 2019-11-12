Новости

«UA: Радио Культура» запускает проект об искусстве как форме свободы

от Telekritika
От Telekritika 262
Главная Новости «UA: Радио Культура» запускает проект об искусстве как форме свободы

В эфире с 13 ноября.

13 ноября в 18:00 в эфире «UA: Радио Культура» стартует совместный с «Мистецьким арсеналом» проект «Преодоление гравитации. Искусство как способ быть свободными в условиях несвободы», сообщает пресс-служба «UA: Суспільне мовлення».

Проект будет иметь формат радиобесед, прямой эфир будут вести из «Мистецького арсенала», где проходит выставка «Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації». Выпуски программы будут выходить в эфир с 13 ноября по средам до завершения выставки — 19 января 2020. К участию пригласят художников, переживших заключение, ограничение прав и свобод и другие подобные опыты, с которыми они справляются при помощи искусства.

Гостем первой программы станет Игорь Козловский — религиовед, который провел в плену террористов «ДНР» почти два года.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Суд назначил заседание против пиратского сервиса «Твое ТВ»

18.10.2019

YouTube может заблокировать аккаунт, если он коммерчески невыгоден

12.11.2019

Елена Зеленская появится на обложке декабрьского Vogue Ukraine

11.11.2019

HBO выпустил черную картонную коробку для просмотра сериалов

08.11.2019

Телеканал «Київ» перезапустит программу общения с депутатами «Київ....

07.11.2019

За год мировой бизнес может понести убытки от...

16.10.2019

«Суспільне мовлення» получило технику от шведского министра

29.10.2019

Обновились правила пересечения блокпостов в районе ООС для...

31.10.2019

С 2020 года StarLightMedia будет продавать медийную рекламу...

11.11.2019

Netflix делает ставку на международный рынок

21.10.2019