«UA: Перший» покажет две украинские ленты

Общественный телеканал «UA: Перший» покажет две ленты от украинских режиссеров. В субботу, 28 марта, в 22:00 смотрите фильм Романа Бондарчука «Вулкан», а в воскресенье, 29 марта, в 22:00 – фильм Мирослава Слабошпицкого «Племя». Об этом сообщается на сайте «UA: Перший».

По сюжету главный герой фильма «Вулкан» Лукас приезжает на юг Украины вместе с миссией ОБСЕ, но странным образом его машина исчезает вместе с другими членами группы. Далее Лукас попадает в водоворот событий, где фантазия переплетается с реальной жизнью украинцев небольшого городка Берислав, что на Херсонщине. Большинство эпизодических ролей сыграли настоящие жители Берислава, что только добавляет фильму колорита юга Украины.

После удачного дебюта 2018 на фестивале в Карловых Варах кинолента украинского режиссера получила 7 престижных международных наград. В частности, издание Hollywood Reporter увидело в работе Романа Бондарчука абсурдность, которая присуща известному режиссеру Дэвиду Линчу.

Фильм Мирослава Слабошпицкого «Племя» – это история без слов, рассказанная языком жестов. В центре событий – парень Сергей, который попадает в интернат для людей с нарушениями слуха. В стенах интерната действуют свои правила и законы. Местные криминальные авторитеты испытывают Сергея и принимают за своего, но все кардинально меняется, когда он встречает девушку Аню. В кастингах участвовали немые люди и люди с нарушениями слуха. Для всей актерской труппы фильм стал дебютным.

Картина также собрала немало международных наград, в том числе три награды на Каннском кинофестивале 2014 года.

Напомним, в среду, 25 марта, «UA: Перший» показал премьеру фильма-расследования собственного производства «Дрогобыч 101/1».

Фото: «Вулкан»

Подписывайтесь на «Телекритика» у Telegram та Facebook!