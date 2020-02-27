На «UA: Культура» выходит спецпроект о «Берлинале-2020»

Каждый вечер с понедельника 24 февраля по пятницу 28 февраля в 21:25 на общественном телеканале «UA: Культура» выходит спецпроект «UA: Культура на Берлінале-2020». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Ведущий спецпроекта – продюсер канала Лукьян Галкин из эпицентра фестивальных событий рассказывает об ожидаемых премьерах года, общается с украинскими режиссерами-гостями фестиваля и рассказывает об отечественных лентах, получивших награды на «Берлинале».

В каждом выпуске дневника несколько рубрик. «Наші на Берліні» – рубрика, которая ежедневно представляет зрителям по одному украинскому фильму, получившему награду фестиваля. В частности, поговорят о картинах:

«Астенічний синдром» Киры Муратовой – обладателе «Серебряного медведя» 1990 года;

«Йшов трамвай №9» Степана Коваля – в 2003 году получившей «Серебряного медведя» в официальном короткометражном конкурсе;

«Глухота» Мирослава Слабошпицкого – отмеченной в 2010 году в официальном конкурсе короткометражных фильмов;

«Школа №3» Георга Жено и Елизаветы Смит – документальном фильме, который в 2017 получил Гран-при Международного жюри Generation Kplus;

«Когда падают деревья» Марыси Никитюк – 2018 ленте, которая получила награду в секции «Панорама».

В рубрике «Квитків нема» зрители узнают об ожидаемых мировых премьерах 2020 года.

Кроме того, Лукьян Галкин расспросит о впечатлениях от показов и о собственном фестивальном опыте украинских режиссеров, которые приедут на нынешний фестиваль «Берлинале». Среди них режиссер и сценарист Жанна Озерная, режиссер и писатель Ирина Цилык, режиссер и сценарист Валентин Васянович и продюсер Любовь Кнорозок.

Напомним, ранее общественный телеканал «UA: Культура» показал специальную программу, посвященную Дню героев Небесной сотни, который отмечают 20 февраля.

Фото: «Берлинале»

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