Алла Мазур сообщила о проблемах со здоровьем

У ведущей программы ТСН телеканала 1+1 Аллы Мазур обнаружили злокачественную опухоль. Об этом она написала в Facebook.

«Мы должны изменить отношение к онкозаболеваниям в обществе. Научиться говорить о них — открыто и спокойно. И с уровня трагедии переводить на уровень проблемы. Которую можно решить. Потому что это, конечно, не насморк. Но и давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим — во многих случаях. Главное — обнаружить вовремя. Поэтому — решила рассказать вам. У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я — начинаю бороться», – написала ведущая у себя на странице.

Мазур также призвала проходить профилактический осмотр раз в год и находить время на здоровье.

Алла Мазур — ведущая первого в истории эфира ТСН 1 января 1997 года. Сейчас ведет недельную информационно-аналитическую программу «ТСН. Тиждень». Алла остается главным лицом новостей «1+1». Телеведущая не раз получала награды как самая успешная женщина и лучшая телеведущая информационных программ.

Фото: Facebook-страница Аллы Мазур

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