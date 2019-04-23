У StarLightMedia новый Human Capital Director
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У StarLightMedia новый Human Capital Director

от Telekritika
От Telekritika 222
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С 1 мая Human Capital функцию в StarLightMedia возглавит Людмила Довгоброд, ранее занимавшая должность руководителя Центра компенсаций и льгот компании.

Анну Каленскую на должности HRD заменит Людмила Довгоброд, ранее занимавшая должность руководителя Центра компенсаций и льгот компании. Людмила Довгоброд развивалась внутри компании с 2014 года и имеет за плечами знание бизнес-процессов, понимание культуры и людей, а также успешную реализацию ряда инициатив. Как HRD СТБ Людмила обеспечила попадание телеканала в топ-10 работодателей. Людмила успешно реализовала проект StarLive – исследование и  повышение уровня вовлеченности сотрудников. Именно этот проект занял второе место в премии HR-бренд 2018 в номинации «Столица».

«Людмила Довгоброд – сильный профессионал с отличной репутацией как внутри медиагруппы, так и за ее пределами. Когда возникла потребность в новом лидере Human Сapital функции, мы решили прежде всего дать шанс на промоушен внутреннему кандидату. Я верю, что Людмила способна привнести новую энергию в развитие команд, создание вовлекающей среды, диджитализацию функции и построение высокоэффективных процессов», – комментирует назначение нового Human Сapital лидера операционный директор StarLightMedia Татьяна Стрекаль.

HСD StarLightMedia Людмила Довгоброд отметила, что знает, как вывести компанию на новый уровень, и понимает, как вывести на новый уровень HR-партнерства, работу с ценностями и культурой организации, масштабное развитие управленческой культуры, инновационной среды и предпринимательства среди сотрудников. Также она призналась, что вызовы и перемены ее не пугают, а наоборот «драйвят».

Напомним, что Людмила Довгоброд в 2014 году пришла в SLM на позицию менеджера проектов в отдел льгот и компенсаций департамента управления персоналом телеканала СТБ, в 2016 стала руководителем отдела. В 2017 году возглавила отдел вознаграждений SLM, а позже стала директором по персоналу телеканала СТБ. С начала 2019 года была директором управления персоналом департамента управления персоналом SLM. До прихода в группу работала и занимала руководящие позиции в финансах. Образование – магистр, экономическая кибернетика от КНЭУ, MA HR&OD от LvBS.

Фото: StarLightMedia

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