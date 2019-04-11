🔥 У Сюмар холодно встретили идею смены модели финансирования «Общественного»

Члены Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики сомневаются в эффективности смены модели финансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Такое мнение они выразили 10 апреля на заседании Комитета, заслушав предложение Совета Европы изменить модель: вместо 0,2% госбюджета за прошлый год прописать 50% доходов ренты за пользование радиочастотным ресурсом, средства которого должны поступать на специально созданный фонд госбюджета для общественного вещателя.

Глава комитета и нардеп от «Народного фронта» Виктория Сюмар отметила, что смена модели финансирования НОТУ – это дискуссионный вопрос, изменения возможны только путем принятия отдельного закона. «Мы изучим ваши рекомендации, попробуем максимально диверсифицировать эти подходы. Я не вижу возможности существования Общественного вещания без бюджетного финансирования. Брать деньги с аудитории вряд ли возможно сейчас, учитывая отсутствие таких традиций в обществе. Как находить средства, учреждать независимые фонды, чтобы создать меньшее влияние правительства на этот процесс, – нужно дискутировать. После чего эти механизмы следует внедрять на законодательном уровне».

Нардеп от БПП Владислав Севрюков считает, что предложенная СЕ модель финансирования не спасет НОТУ от недофинансирования: «Финансирование 50% от ренты за использования радиочастотного ресурса – это такой же риск, что и процент от госбюджета. На стадии формирования решения бюджетным комитетом или Кабмином будет приниматься решение об уменьшении в рамках наличия бюджета – как это происходит сейчас. Условно, скажут – бюджета не хватает, и пропорционально срежут. Я не понимаю в чем преимущество. Тем более, ваш анализ показывает, что в 2018-м, если было бы 100% финансирования, то сумма была бы значительно больше, чем 50% сбора за радиочастотный ресурс. Я предрекаю, что этот сбор с годами будет уменьшаться, поскольку идет процесс развития новых медиа, технологий. Мне кажется, что это утопическая схема».

Нардеп от БПП Григорий Шверк рассказал о недавней встрече с представителями европейских общественных вещателей – у них те же проблемы с финансированием, что и у НОТУ: «Я принимал участие во встрече в Страсбурге, где была представлена эта ситуация сообщества общественных вещателей других стран, и услышал два вывода. Такие проблемы с финансированием действительно есть во многих странах мира, где государство причастно к финансированию – чем более независимое медиа, тем большие проблемы в этом вопросе. Были вопросы касательно программ, результатов, рейтингов, но было понимание, что дешевая рыбка – значит плохая юшка. То есть, сначала финансирование, а потом большие требования к тому, каким должен быть общественный вещатель».

Напомним, дотация НОТУ из государственного бюджета в этом году составила 1 млрд 5 млн 100 гривен вместо 1 млрд 816 млн, которые предусмотрены по закону. В плане работы на 2019-й общественный вещатель указал прогнозированные поступления от коммерческой рекламы на сумму 127 млн ​​гривен. В отчете за 2018 год сообщалось, что НОТУ привлекла грантов на сумму $10 млн.

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