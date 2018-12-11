У Саакашвили и ZIK возникли разногласия из-за программы о Тимошенко

Саакашвили требует, чтобы канал снял программу с эфира или перемонтировал без его участия, так как вещатель «не придерживался первоначальных договоренностей»: «Сначала мне предложили сделать цикл, в котором мы бы подробно и объективно разобрали все плюсы и минусы кандидатов на пост президента. Съемки с моим участием проводились в конце августа в Австрии. Однако тот видеоряд и закадровый текст, который вышел в конечной версии, абсолютно не соответствует ни начальной идее цикла передач, ни моему мнению о кандидате. Это скорее похоже на одностороннее и несбалансированное освещение кандидата в президенты, чем на объективный анализ его плюсов и минусов», – заявил политик на своей Facebook-странице.

После публикации поста телеканал распространил релиз, в котором отметил, что позиция Саакашвили вызывает «по меньшей мере недоумение у команды проекта». Телеканал расценивает претензии политика как «откровенную манипуляцию и нежелание продолжать сотрудничество из-за вероятной политической зависимости»: «Шли переговоры по организации следующих съемок с ориентировочными датами – с 16 декабря. Представители Саакашвили сразу после вчерашнего эфира напомнили о необходимости детально спланировать следующие съемки. Но уже через час те же представители написали о том, что Саакашвили считает, что закадровые тексты «Джокеров» якобы не совпадают с подводками. На самом деле наоборот – сценарии программ были подстроены именно под авторские подводки Саакашвили по требованию его команды. Принципиальная договоренность между каналом и политиком была, что Саакашвили в своих подводках сам решает, что говорить, а журналисты «Джокеров» в своих текстах сами решают, что писать», – говорится в сообщении.

На данный момент записаны три программы с участием Саакашвили. ZIK также уточняет, что ни одного запроса о предварительном просмотре уже смонтированного эфирного варианта «Джокеров» от Саакашвили и его команды не поступало. «Единственным объяснением такого кардинального изменения поведения Михаила Саакашвили может быть определенная политическая зависимость от одного из лидеров предвыборной гонки – Юлии Тимошенко и ее окружения, поскольку именно о ней шла речь во вчерашней программе. Очевидно, отказ Саакашвили в дальнейших съемках свидетельствует не только о его «подчиненности» Юлии Тимошенко. Одна из следующих программ, над которой работают журналисты, – о действующем президенте Петре Порошенко. Поэтому, разрывая отношения с ZIKом, Саакашвили, можно предположить, подыгрывает и Банковой», – добавляет телеканал, не уточняя выполнит ли просьбу политика.

В марте-июне 2017-го политик вел на ZIK ток-шоу «Другая Украина», которое производила продакшн-компания, зарегистрированная на пресс-секретаря политика. Между телеканалом и политиком были недоразумение касательно второго сезона ток-шоу. Конфликт сошел на нет после потери украинского гражданства и миграции политика в Нидерланды.

Напомним, второй сезон программы «Джокеры» стартовал в пятницу, 7 сентября. Целью проекта является освещение политического прошлого и настоящего каждого из лидеров президентской гонки – 2019. Первый сезон программы вышел весной, ведущей проекта была шеф-редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева. Программа исследовала бюджеты крупнейших партий Украины.

Фото: YouTube