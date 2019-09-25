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У рекламного агентства IAB Ukraine новый СEO

от Telekritika
От Telekritika 386
Главная Диджитал У рекламного агентства IAB Ukraine новый СEO

СEO IAB Ukraine стала Анастасия Байдаченко, которая раньше занимала руководящие позиции в агентствах Universal McCann, ITCG и холдинге Dentsu Aegis Network Ukraine.

Новым СЕО (Chief Executive Officer) в IAB Ukraine стала Анастасия Байдаченко. Кандидатуру Байдаченко поддержали единогласно на общем собрании организации 23 сентября.

Ранее Анастасия занимала руководящие позиции в агентствах Universal McCann, ITCG, холдинге Dentsu Aegis Network Ukraine и в группе компаний razom communications. Также имеет опыт работы в индустриальных объединениях в проектах УАИР, UDAC, ВРК, IAB Ukraine и ряде образовательных проектов.

«Задача IAB на ближайшие три года – стать самой влиятельной индустриальной организацией интернет-рынка, что означает участие в законодательных инициативах и проектах», – комментирует свое назначение Анастасия Байдаченко.

IAB – некоммерческая организация, занимающаяся развитием интерактивной рекламы в Украине. Напомним, ранее объем рынка интернет-рекламы от IAB Ukraine оказался в два раза больше оценки ВРК.

Фото: IAB

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