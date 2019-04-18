🏠 У издания БЖ новый главред

Соосновательница и главный редактор БЖ Анна Григораш покидает компанию после четырех лет работы над проектом.

Новым главредом станет Аня Белоус. Она работала редактором в изданиях «Заборона», Buro 24/7 Ukraine и Hromadske, а также сотрудничала с различными медиа на фрилансе (Dazed Beauty, Bird in Flight, Don’t Take Fake, Vector, СЛУХ и другими).

Анна Белоус

«Телекритика» поинтересовалась у нового главреда о планах.

«Так выпала карта, так судьба расставила фишки. Теперь БЖ – моя малышка (шутка). Я долгое время была на фрилансе и присматривалась к разным проектам. Аня Григораш связалась со мной в фейсбуке и предложила пообщаться, мы провели несколько встреч, после чего они с Антоном Онуфриенко сделали мне предложение. И я сказала “да”.

Планы у нас большие. Сейчас формируем команду и дополняем ее недостающими людьми. Уже наняли арт-директора и эсемемщика. Активно ищу журналистов, редактора новостной ленты и заместителя главного редактора. Могу точно сказать, что на БЖ появится больше спецпроектов и новых форматов.

Перспективы у городских ресурсов ровно такие же, как и самих городов. В смысле, безграничные», – прокомментировала Анна Белоус.

Напомним, бывший главный редактор Vanity Fair запускает медиа для богатых.

Фото: личный архив Анны Белоус