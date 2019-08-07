НовостиСМИ

ТВ дороже всего: стало известно, на что тратились партии во время избирательной кампании

от Telekritika
От Telekritika 666
Главная Новости ТВ дороже всего: стало известно, на что тратились партии во время избирательной кампании

Пожалуй, самым тревожным моментом после любого торжества является подсчет средств, которые были потрачены на него. Недавно Центральная избирательная комиссия опубликовала финальные отчеты по тратам партий на избирательную кампанию. Больше всего было потрачено на команду «Зе».

Еще с середины июля ключевые СМИ пытаются подсчитать хотя бы приблизительные суммы, которые партии потратили на свою кампанию, в «джентельменский набор» которой входит эфирное время на разных телеканалах, реклама на билбордах, продвижение себя или партии через социальные сети. По всем предварительным данным по суммам, вложенным в избирательную кампанию, побеждала «Слуга народа». Правда, в цифрах была путаница: кто-то считал, что команда «Зе» потратила всего пару тысяч гривен, а кто-то называл сумму в у. е. и с шестью нулями.

«СЛУГА НАРОДА»

По данным ЦИК, партия «Слуга народа» потратила 114,65 млн грн. И это оказалось самой дорогой кампанией нынешних парламентских выборов, по официальной информации.

На что тратили? «Слуга народа», получившая абсолютное большинство в Раде, потратила на агитацию на телевидении 93 млн грн. Деньги ушли «1+1» (почти половина – 43,2 млн грн); ICTV, «Новому каналу», СТБ (суммарно 19,7 млн грн), ТРК «Украина» (16,6 млн грн), а также «Интеру» (16,3 млн грн). За внешнюю рекламу (билборды) партия отдала «СЭ МЕДИА» 16,99 млн грн. Агитация на радио обошлась в 3 млн грн. На интернет-рекламу ушло более 573 тыс. грн.

«ГОЛОС»

На втором месте оказались Святослав Вакарчук и его партия «Голос», которые потратили на предвыборную кампанию в Верховную раду 105,6 млн грн. Именно эта сумма фактически обеспечила новосозданной политсиле проходные 5,8% голосов.

На что тратили? Около 80 млн грн избирательного фонда ушли на покупку эфирного времени на телеканалах и радио. Из них по 24,3 млн грн получили телеканалы «1+1» и «Украина»; 14 млн грн – телеканал СТБ, около 9 млн грн – «Интер», 4,7 млн грн – «Новый канал», 1,5 млн грн – «24 канал», 286,5 тыс. грн – «UA:Перший», 5 879 грн – «Нежинское телевидение».

Еще около 10,5 млн грн партия потратила, чтобы разместить политическую рекламу на наружных носителях. Кроме этого, на продвижение в интернете в «Голосе» отдали около 6,2 млн грн. Согласно отчету, 2,2 млн грн получило физическое лицо – предприниматель (ФЛП) Валентина Куранда, занимающаяся рекламным бизнесом в Запорожье, а также 4 млн грн – ФЛП Евгений Коваль, который, по данным Минюста, занимается разнообразной работой: от театральных постановок до рекламы.

«ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ»

Далее в рейтинге идет партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», потратившая 99,5 млн грн.

На что тратили? Партия бывшего президента Порошенко тоже потратила основную часть средств на рекламу на ТВ – 64,14 млн грн. По 14 млн грн ушло «1+1» и ТРК «Украина», меньше всего заказали рекламы у «UA:Перший» – 1,3 млн грн. Партия направила 6,6 млн грн на рекламу в интернете (в основном Facebook). Остальные средства ушли на билборды и концерты, в которых участвовали такие группы, как Kozak System и Ot Vіnta. В среднем организация концертов обошлась в 1,2 млн грн.

«БАТЬКИВЩИНА»

Предпоследняя в списке – ВО «Батькивщина» с суммой 87,2 млн грн.

На что тратили? «Батькивщина» тоже отдала львиную долю денег на телевизионную рекламу – 56 млн грн. При этом 86% этой суммы разделили между собой «1+1» (20,5 млн млн), ТРК «Украина» (18,1 млн грн) и «Интер» (18 млн грн). Остальное забрали ICTV, СТБ и «Новый канал». Сколько ушло на рекламу в интернете, у Тимошенко не указали.

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ»

Завершает список партий, которые преодолели 5% барьер и попали в Верховную раду, «Оппозиционная платформа – За жизнь». По данным ЦИК, кампания для Виктора Медведчук и Ко обошлась в 65,5 млн гривен.

На что тратили? 20,1 млн гривен партия перечислила «Интер реклама центру», купив у телеканала эфирное время. Аналогичная услуга на телеканале «1+1» обошлась партии в 8,4 млн гривен, 5 млн – ICTV. Самым «обделенным» оказался телеканал «112 Украина», которому Медведчук заплатил всего 548 тысяч гривен.

Напомним, по данным мониторингового центра «Опора», данные, которые партии передают в ЦИК, не соответствуют действительности. Только за рекламу в социальной сети Facebook политические силы потратили 1 млн 800 тыс. долларов, а кандидаты-мажоритарщики – 500 тыс. долларов. Больше всего средств, по данным «Опоры», потратили партии «Голос» – 232 тыс. долларов, «Европейская солидарность» – более 209 тыс. долларов, «Сила права» – почти 137 тыс. долларов, ВО «Батькивщина» – более 72 тыс. долларов, «Слуга народа» – более 47 тыс. долларов, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – более 46 тыс. долларов, «Партия Шария» – более 44,5 тыс. долларов, «Самопомощь» – 38 тыс. долларов.

Фото: Анна Федорук

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

⛔ Лицензии радиостанций Lounge FM и Next Сергея...

24.04.2019

Заседание Нацсовета в очередной раз не состоялось

14.06.2018

Утреннюю программу на «UA:Первый» закрывают из-за интервью с...

09.07.2018

Кира Найтли вышла в свет в мужском костюме

21.01.2018

Справочник журналиста: что делать, если вас бьют

20.05.2019

Alibaba инвестировал в китайское кинопроизводство

05.02.2018

⚖ Объявлены победители Docudays UA

29.03.2019

1+1 media запустила услугу по защите бренда в...

03.12.2018

Заработал новый порядок временного вещания в зоне АТО

18.04.2018

Трудности произношения: как журналистка BBC попала в фильм...

13.03.2018