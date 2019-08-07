ТВ дороже всего: стало известно, на что тратились партии во время избирательной кампании

Еще с середины июля ключевые СМИ пытаются подсчитать хотя бы приблизительные суммы, которые партии потратили на свою кампанию, в «джентельменский набор» которой входит эфирное время на разных телеканалах, реклама на билбордах, продвижение себя или партии через социальные сети. По всем предварительным данным по суммам, вложенным в избирательную кампанию, побеждала «Слуга народа». Правда, в цифрах была путаница: кто-то считал, что команда «Зе» потратила всего пару тысяч гривен, а кто-то называл сумму в у. е. и с шестью нулями.

«СЛУГА НАРОДА»

По данным ЦИК, партия «Слуга народа» потратила 114,65 млн грн. И это оказалось самой дорогой кампанией нынешних парламентских выборов, по официальной информации.

На что тратили? «Слуга народа», получившая абсолютное большинство в Раде, потратила на агитацию на телевидении 93 млн грн. Деньги ушли «1+1» (почти половина – 43,2 млн грн); ICTV, «Новому каналу», СТБ (суммарно 19,7 млн грн), ТРК «Украина» (16,6 млн грн), а также «Интеру» (16,3 млн грн). За внешнюю рекламу (билборды) партия отдала «СЭ МЕДИА» 16,99 млн грн. Агитация на радио обошлась в 3 млн грн. На интернет-рекламу ушло более 573 тыс. грн.

«ГОЛОС»

На втором месте оказались Святослав Вакарчук и его партия «Голос», которые потратили на предвыборную кампанию в Верховную раду 105,6 млн грн. Именно эта сумма фактически обеспечила новосозданной политсиле проходные 5,8% голосов.

На что тратили? Около 80 млн грн избирательного фонда ушли на покупку эфирного времени на телеканалах и радио. Из них по 24,3 млн грн получили телеканалы «1+1» и «Украина»; 14 млн грн – телеканал СТБ, около 9 млн грн – «Интер», 4,7 млн грн – «Новый канал», 1,5 млн грн – «24 канал», 286,5 тыс. грн – «UA:Перший», 5 879 грн – «Нежинское телевидение».

Еще около 10,5 млн грн партия потратила, чтобы разместить политическую рекламу на наружных носителях. Кроме этого, на продвижение в интернете в «Голосе» отдали около 6,2 млн грн. Согласно отчету, 2,2 млн грн получило физическое лицо – предприниматель (ФЛП) Валентина Куранда, занимающаяся рекламным бизнесом в Запорожье, а также 4 млн грн – ФЛП Евгений Коваль, который, по данным Минюста, занимается разнообразной работой: от театральных постановок до рекламы.

«ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ»

Далее в рейтинге идет партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», потратившая 99,5 млн грн.

На что тратили? Партия бывшего президента Порошенко тоже потратила основную часть средств на рекламу на ТВ – 64,14 млн грн. По 14 млн грн ушло «1+1» и ТРК «Украина», меньше всего заказали рекламы у «UA:Перший» – 1,3 млн грн. Партия направила 6,6 млн грн на рекламу в интернете (в основном Facebook). Остальные средства ушли на билборды и концерты, в которых участвовали такие группы, как Kozak System и Ot Vіnta. В среднем организация концертов обошлась в 1,2 млн грн.

«БАТЬКИВЩИНА»

Предпоследняя в списке – ВО «Батькивщина» с суммой 87,2 млн грн.

На что тратили? «Батькивщина» тоже отдала львиную долю денег на телевизионную рекламу – 56 млн грн. При этом 86% этой суммы разделили между собой «1+1» (20,5 млн млн), ТРК «Украина» (18,1 млн грн) и «Интер» (18 млн грн). Остальное забрали ICTV, СТБ и «Новый канал». Сколько ушло на рекламу в интернете, у Тимошенко не указали.

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ»

Завершает список партий, которые преодолели 5% барьер и попали в Верховную раду, «Оппозиционная платформа – За жизнь». По данным ЦИК, кампания для Виктора Медведчук и Ко обошлась в 65,5 млн гривен.

На что тратили? 20,1 млн гривен партия перечислила «Интер реклама центру», купив у телеканала эфирное время. Аналогичная услуга на телеканале «1+1» обошлась партии в 8,4 млн гривен, 5 млн – ICTV. Самым «обделенным» оказался телеканал «112 Украина», которому Медведчук заплатил всего 548 тысяч гривен.

Напомним, по данным мониторингового центра «Опора», данные, которые партии передают в ЦИК, не соответствуют действительности. Только за рекламу в социальной сети Facebook политические силы потратили 1 млн 800 тыс. долларов, а кандидаты-мажоритарщики – 500 тыс. долларов. Больше всего средств, по данным «Опоры», потратили партии «Голос» – 232 тыс. долларов, «Европейская солидарность» – более 209 тыс. долларов, «Сила права» – почти 137 тыс. долларов, ВО «Батькивщина» – более 72 тыс. долларов, «Слуга народа» – более 47 тыс. долларов, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – более 46 тыс. долларов, «Партия Шария» – более 44,5 тыс. долларов, «Самопомощь» – 38 тыс. долларов.

Фото: Анна Федорук