ТСН запустила спецпроект о загрязнении воздуха  

28 октября в эфире ТСН на канале «1+1» состоялась премьера спецпроекта об уровне загрязненности воздуха в Украине «Штучне дихання». Всего канал покажет пять выпусков проекта. Об этом сообщила пресс-служба «1+1».

В 5-серийном цикле сюжетов команда ТСН рассказывает украинцам, имеет ли основания «туманная паника», охватившая страну с прошлой недели, а также о том, как воздух влияет на здоровье, и как на нем строят настоящий бизнес.

Авторы сюжетов — спецкорреспонденты ТСН Мирослав Ганущак и Людмила Бадалян. Сюжеты программы выходят ежедневно в вечернем выпуске ТСН в течение недели. В рамках проекта ТСН расскажет, что происходит с воздухом в Украине, и проведет собственные замеры его загрязнения.

«Сейчас, когда после густого тумана и возможного наличия вредных веществ и выбросов в нем, страну охватила паника, особенно ощущается нехватка информации у населения. Поэтому надеемся, что наш спецпроект будет полезным для зрителей», — рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам Ольга Кашпор.

Во время съемок спецпроекта команда ТСН побывала не только в украинских городах с наиболее загрязненным воздухом — Запорожье, Мариуполе и Днепре, но и в столице Великобритании. Именно в Лондоне есть улица — Оксфорд-стрит, которая считается одной из самых загрязненных по уровню выбросов в атмосферу в Европе.

Во втором выпуске спецпроекта, 29 октября в 19:30, украинцы увидят британскую ферму, где «фасуют» воздух в банки и продают на экспорт в Китай, Канаду и другие страны.

Кроме того, ТСН проверит, правда ли у магистралей грязнее воздух, чем в спальных районах городов, как влияет этаж квартиры на чистоту воздуха, и сколько надо держать комнатных растений в доме, чтобы они действительно очищали воздух.

Фото: cкриншот YouTube

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