ТСН начинает просветительский проект по децентрализации «Громади: дорожня карта рішень»

С 20 февраля команда ТСН начинает реализацию просветительского проекта «Громади: дорожня карта рішень» и проведет серию тренингов в регионах Украины с целью стимулирования экономического роста общин и поддержки процесса децентрализации, сообщает пресс-служба «1+1».

Социальная инициатива ТСН направлена не только на углубление понимания украинской реформы децентрализации, но и на создание реального плана действий, который поможет достичь положительных изменений в родном селе или городе.

По словам директора департамента новостей «1+1 медиа» Сергея Попова, такой социальный внеэфирный проект ТСН позволит найти новые креативные подходы в развитии общин из разных уголков Украины: «Поддержка процесса децентрализации в Украине уже стала определенной социальной миссией команды ТСН. С самого начала реформы мы искали и показывали истории городов и поселков, которые успешно объединены и стали примером для других. Но в процессе общения с местными активистами и неравнодушными жителями мы поняли, что для воплощения мощных изменений им порой не хватает нового опыта и понимания креативных подходов. Именно поэтому мы решили реализовать социальную инициативу и помочь активным украинским общинам создать собственную дорожную карту развития. Команда ТСН среди десятков претендентов выбрала самые мотивированные к изменениям общины и провела большую исследовательскую работу, чтобы определить наиболее актуальные проблемы регионов. Уже ориентируясь на эти приоритетные направления, мы привлекли опытных экспертов, которые работают в сфере реформы децентрализации».

Среди привлеченных тренеров проекта — команда Центра ближневосточных исследований и украинской миротворческой школы во главе с Игорем Семиволосом, эксперты по поиску грантовых программ для ОТГ и подготовке проектных заявок Виктория Талашкевич и Татьяна Лебухорская, эксперт по развитию туризма Павел Бабенко и основательница движения Zero Waste в Харькове Анна Прокаева.

Участниками тренингов станут активные жители общин, небезразлична молодежь, представители местной власти, общественных организаций и бизнеса. В течение двухдневных воркшопов они будут работать над поиском новых идей в развитии зеленого туризма, альтернативной энергетики и воплощением энергоэффективных мероприятий, решением проблем в сфере экологии и сельского хозяйства. Среди реальных кейсов, на которые есть спрос среди жителей общин — создание рыбной фермы, завода по изготовлению лимонада, производство брикетов из древесины, создание тепличного хозяйства, привлечение средств доноров и участие в международных проектах, развитие туристического потенциала уникальных природных зон.

Серию тренингов «Громади: дорожня карта рішень» команда ТСН реализует совместно с Посольством Великобритании в Украине, поскольку это государство имеет успешный опыт построения сильных общин, который пригодится украинцам.

Первые три тренинга запланированы в Херсонской области:

Раздольненская община (20-21 февраля);

Виноградовская община (21-22 февраля);

Станиславская община (22-23 февраля).

На очереди также Космацкая община в Ивано-Франковской области (4-5 марта) и Староушицкая община в Хмельницкой области (6-7 марта).

Напомним, ранее стало известно, что в 1+1 media назначили нового руководителя сайта ТСН.

Фото: пресс-служба «1+1»

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