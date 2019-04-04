⚡Трудоустройство в «Общественное»: родственников уволенного Лиева проверят внутренние аудиторы

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины обратится в Службу внутреннего аудита НОТУ для проверке фактов, приведенных в обращении ОО «Актуальная правда», о возможных злоупотреблениях при трудоустройстве в НОТУ лиц, связанных с Александром Лиевым, который уволился 4 марта с должности исполнительного директора компании. Служба должна проинформировать наблюдательный совет о результатах исследования и предоставить рекомендации по возможным решениям наблюдательного совета. Об этом говорится в протоколе заседания наблюдательного совета от 25 марта, опубликованном на сайте НОТУ.

В документе сказано, что председатель наблюдательного совета Светлана Остапа сообщила, что в совет поступил запрос от ОО «Актуальная правда» «о возможных злоупотреблениях при трудоустройстве лиц в НОТУ, и необходимости обратиться в Службу внутреннего аудита для проверки фактов, приведенных в обращении». Обсуждения этой жалобы не было.

Как писала «Телекритика», общественная организация «Актуальная правда» 11 февраля обратилась в наблюдательный совет с просьбой проверить информацию об Александре Лиеве, который, по мнению организации, используя свое служебное положение, в 2017–2018 году фиктивно оформил на работу ряд сотрудников, работавших с ним в компании «Зручно», директором которой является его жена, или своих родственников. В качестве примера организация привела трудоустройство трех человек: тестя Сергея Голика, зарегистрированного в Черновцах, воспитательницы детей Лиева Ольги Величко и Роксаны Романюк, приятельницы жены Лиева.

Светлана Остапа в комментарии «Телекритике» в начале марта сообщила, что родственникам руководителей компании «не запрещено работать» в НОТУ. После публикации «Телекритика» получила ответ от НОТУ на этот запрос, в котором нашему изданию было отказано в подтверждении информации о трудоустройстве из-за защиты персональных данных.

Кроме того, наблюдательный совет рассмотрел другие письма с жалобами. Совет получил от телепродюсера и режиссера Александра Зырина обращение о возможных злоупотреблениях правления НОТУ при закупке и продаже прав на трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018 (перешли группе «Интер»). От профсоюза радио наблюдательный совет получил жалобу на условия оплаты труда работников радио. Эти обращения также будут направлены для изучения в Службу внутреннего аудита.

Напомним, Служба внутреннего аудита НОТУ была создана решением наблюдательного совета в июле 2018-го, ее возглавляет Наталья Степанова – экс-главный аудитор Госкомтелерадио – акционера НОТУ. Штат службы состоит из 12 человек.

Как писала «Телекритика», одной из причин досрочного освобождения Зураба Аласания от должности председателя правления НОТУ стало делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который фактически превратился во второго человека в компании с объемом полномочий больше, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 до октября 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, исполнительный директор Александр Лиев уволился по собственному желанию.

Фото: НОТУ