Три четверти европейской выручки SVOD приходится на Netflix и Amazon Prime Video

Об этом говорится в исследовании Kagan, пишет TVBEurope.

По данным исследования, на долю Netflix приходится 52% от общего дохода в данном сегменте, на Amazon Prime Video – 21%, на Sky (включены сервисы Now TV и Sky Ticket) – 4%, на HBO (учтены данные по HBO Go, HBO Espana и HBO Nordic) – 3%, на Viaplay – также 3%, утверждают исследователи.

Аналитик Kagan Михаил Чандакас (Michail Chandakas) отметил, что за последние несколько лет стриминговые видеосервисы в Европе быстро росли, особенно те, которые используют модель платной подписки: «Глобальные игроки, такие как Amazon, HBO и Netflix, пошли напрямую к потребителю, нарушив прежние отношения между абонентами и традиционными операторами. Вскоре после того, как Netflix начал демонстрировать признаки успеха в Северной Америке и Западной Европе, европейский спутниковый оператор Sky запустил в Великобритании собственный видеосервис, объединив в нем видео по запросу и стриминг линейного телевидения. За этим последовали другие – во Франции Canal+ Group запустил сервис Canalplay, а в Италии Telecom Italia SpA – TIMVision».

Напомним, что Kagan является подразделением S&P Global Market Intelligence, которая в свою очередь входит в корпорацию S&P Global Inc., специализирующуюся на финансовой аналитике. Исследование охватывало Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Грецию, Голландию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Финляндию, Францию, Швейцарию и Швецию,

Напомним, Apple создает «Netflix для новостей».