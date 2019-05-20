🔥 «Трансформированные» «Вікна-новини» на СТБ отныне будут выходить на «зеленке»
НовостиТВ

🔥 «Трансформированные» «Вікна-новини» на СТБ отныне будут выходить на «зеленке»

от Telekritika
От Telekritika 676
Главная Новости 🔥 «Трансформированные» «Вікна-новини» на СТБ отныне будут выходить на «зеленке»

«Вікна-новини» возвращаются и будут вещать из первой в Украине студии (среди общенациональных телевизионных каналов) с виртуальной декорацией.

20 мая, после трехнедельного перерыва, информационно-аналитическая программа возвращается в эфир телеканала СТБ. «Вікна-новини» первыми среди новостных программ всеукраинских телеканалов начнут вещание в виртуальной декорации, сообщает телеканал СТБ.

«Трансформация группы StarLightMedia, цель которой повышение эффективности внутри компании и распространение лучших примеров организации производства, неизбежно должна сменить принцип обособленных редакций на новый – объединенных в духе взаимопомощи и открытого партнерства, – рассказывает Александр Богуцкий, президент StarLightMedia и руководитель производства общественно важных программ. – И мы рады, что все так хорошо складывается: новый старт, новая студия, новый президент. Знаменательная дата!»

За визуальную составляющую студии «Вікна-новини» отвечает дизайн-бюро StarLightMedia «Вещание». «Вікна-новини» первыми среди прямоэфирных программ общенациональных телеканалов будут выходить в виртуальных декорациях:

🔥 «Трансформированные» «Вікна-новини» на СТБ отныне будут выходить на «зеленке»

Ведущая «Вікна-новини» Ольга Кучер. Фото: СТБ

🔥 «Трансформированные» «Вікна-новини» на СТБ отныне будут выходить на «зеленке»

Новая студия «Вікна-новини». Фото: СТБ

🔥 «Трансформированные» «Вікна-новини» на СТБ отныне будут выходить на «зеленке»

Новая студия «Вікна-новини». Фото: СТБ

🔥 «Трансформированные» «Вікна-новини» на СТБ отныне будут выходить на «зеленке»

Новая студия «Вікна-новини». Фото: СТБ

Владимир Павлюк, руководитель «Вікна-новини», выражая удовлетворение от сотрудничества с коллегами из программы «Факты» в рамках проекта создания новой объединенной редакции, подчеркивает большие возможности современных технологий, которые внедряются в производстве первой новостной программы Украины во времена независимости. «Мы начинаем вместе с новым президентом и это очень символично. Мы попробуем стать лидерами в отображении и поддержке стремлений украинцев к справедливым решениям, лучшей жизни, реализации лучших европейских и мировых практик в Украине. Мы все, вся наша редакция, готовы ко встрече со зрителями и ежедневно трудимся в их интересах», – добавляет он.

«Вікна-новини» традиционно будут выходить по будням в 17:30 и 22:00. Ведущие Татьяна Высоцкая и Ольга Кучер.

Напомним, отдел новостей СТБ был объединен с отделом новостей ICTV – редакции новостных служб находятся в одном помещении на улице Паньковской. До переезда редакция «Вікна-новини» размещалась в офисных помещениях на улице Шевцова. Теперь в офисе на улице Паньковской будет концентрироваться все информационное вещание телегруппы, включая производство публицистических передач, программ журналистских расследований, утреннего шоу «Утро в большом городе» и политического ток-шоу «Свобода слова».

Как сообщалось ранее, глава дивизиона «Новости» – Александр Богуцкий, руководитель «Фактов» – Елена Соловьева (Фроляк), руководитель «Вікна-новини» – Владимир Павлюк, руководитель «Свободы слова» – Михаил Павлов, руководитель «Утро в большом городе» – Андрей Слободян, руководитель публицистических программ – Оксана Соколова, руководитель проектов «Антизомби», «Гражданская оборона», а также «Производственной службы» – Оксана Дыхнич, руководитель «Диджитал» – Ольга Тыщук.

Напомним, в StarLightMedia с лета 2018-го проходит проект «Трансформация», а 1 января холдинг перешел на новую организационную структуру – дивизиональную, которая включает дивизионы «Вещание», «Новости», «Производство» и «Центры экспертиз».

Также напомним, что первым среди каналов, которые вещают в кабельных сетях и на спутнике, студию виртуальной реальности запустил канал «НАШ». Недавно «Телекритика сообщала, что Нацсовет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии данного телеканала.

Фото: СТБ

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Специалисты: найден новый способ шпионажа через веб-камеру компьютера

30.08.2018

📢 Spotify взывает к разуму Apple из-за 30%...

13.03.2019

Довженко-Центр объявил прием home video

25.10.2018

Кевина Спейси обвинили в расизме

16.01.2018

Алексей Семенов: «Равных нам не будет, только дурак...

21.08.2017

⚡ Замена Зеленского? Стало известно имя нового актера...

19.03.2019

Мишель Андраде снова попробует себя в роли актрисы

20.08.2018

Шэрон Стоун рассмеялась в ответ на вопрос о...

16.01.2018

🔥 Отключение эфирного цифрового телевидения отсрочили

15.03.2019

НТКУ может возглавить бывший топ-менеджер Курченко

01.11.2016