🔥 «Трансформированные» «Вікна-новини» на СТБ отныне будут выходить на «зеленке»

20 мая, после трехнедельного перерыва, информационно-аналитическая программа возвращается в эфир телеканала СТБ. «Вікна-новини» первыми среди новостных программ всеукраинских телеканалов начнут вещание в виртуальной декорации, сообщает телеканал СТБ.

«Трансформация группы StarLightMedia, цель которой повышение эффективности внутри компании и распространение лучших примеров организации производства, неизбежно должна сменить принцип обособленных редакций на новый – объединенных в духе взаимопомощи и открытого партнерства, – рассказывает Александр Богуцкий, президент StarLightMedia и руководитель производства общественно важных программ. – И мы рады, что все так хорошо складывается: новый старт, новая студия, новый президент. Знаменательная дата!»

За визуальную составляющую студии «Вікна-новини» отвечает дизайн-бюро StarLightMedia «Вещание». «Вікна-новини» первыми среди прямоэфирных программ общенациональных телеканалов будут выходить в виртуальных декорациях:

Владимир Павлюк, руководитель «Вікна-новини», выражая удовлетворение от сотрудничества с коллегами из программы «Факты» в рамках проекта создания новой объединенной редакции, подчеркивает большие возможности современных технологий, которые внедряются в производстве первой новостной программы Украины во времена независимости. «Мы начинаем вместе с новым президентом и это очень символично. Мы попробуем стать лидерами в отображении и поддержке стремлений украинцев к справедливым решениям, лучшей жизни, реализации лучших европейских и мировых практик в Украине. Мы все, вся наша редакция, готовы ко встрече со зрителями и ежедневно трудимся в их интересах», – добавляет он.

«Вікна-новини» традиционно будут выходить по будням в 17:30 и 22:00. Ведущие – Татьяна Высоцкая и Ольга Кучер.

Напомним, отдел новостей СТБ был объединен с отделом новостей ICTV – редакции новостных служб находятся в одном помещении на улице Паньковской. До переезда редакция «Вікна-новини» размещалась в офисных помещениях на улице Шевцова. Теперь в офисе на улице Паньковской будет концентрироваться все информационное вещание телегруппы, включая производство публицистических передач, программ журналистских расследований, утреннего шоу «Утро в большом городе» и политического ток-шоу «Свобода слова».

Как сообщалось ранее, глава дивизиона «Новости» – Александр Богуцкий, руководитель «Фактов» – Елена Соловьева (Фроляк), руководитель «Вікна-новини» – Владимир Павлюк, руководитель «Свободы слова» – Михаил Павлов, руководитель «Утро в большом городе» – Андрей Слободян, руководитель публицистических программ – Оксана Соколова, руководитель проектов «Антизомби», «Гражданская оборона», а также «Производственной службы» – Оксана Дыхнич, руководитель «Диджитал» – Ольга Тыщук.

Напомним, в StarLightMedia с лета 2018-го проходит проект «Трансформация», а 1 января холдинг перешел на новую организационную структуру – дивизиональную, которая включает дивизионы «Вещание», «Новости», «Производство» и «Центры экспертиз».

Также напомним, что первым среди каналов, которые вещают в кабельных сетях и на спутнике, студию виртуальной реальности запустил канал «НАШ». Недавно «Телекритика сообщала, что Нацсовет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии данного телеканала.

Фото: СТБ