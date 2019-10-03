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Трампа рассердил вопрос журналиста про Украину

от Telekritika
От Telekritika 433
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На пресс-конференции Дональд Трамп повысил голос на журналиста Reuters

Журналист агентства Reuters на пресс-конференции спросил президента США о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп отреагировал резко. Об этом сообщает «Укринформ».

Инцидент произошел на совместной пресс-конференции Дональда Трампа с президентом Финляндии Саули Ниинистьо. Репортер Reuters Джефф Мэйсон спросил, каких действий ждал лидер Америки от Зеленского, когда затронул вопрос деловых связей Хантера Байдена с Украиной, так как Хантер Байден – сын Джо Байдена, кандидата в президенты от Демократической партии США.

В ответ Трамп, повысив голос, сказал: «Это полный обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие фейковые новости, которые есть у нас в стране». Также президент добавил, что Европе «хотелось бы иметь огромную, широкую и красивую стену между собой и Россией». Президент, очевидно, подразумевал Украину и акцентировал, что страны должны помогать Украине больше, чем раньше.

Напомним, недавно немецкие СМИ задели высказывания Трампа и Зеленского об Ангеле Меркель.

Фото: Reuters

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