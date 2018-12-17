Торговец подержанными авто «продал» «112 Украина» из-за «отсутствия гарантий свободы слова»

Гражданин Германии Эдуард Катц – собственник швейцарской компании Plirofories AG, которая владела компаниями из группы «112 Украина», официально прокомментировал продажу вещателя. Соответствующее заявление распространил телеканал.

Вещатель трактует заявление своего бывшего «собственника» так: «Причинами своего решения Эдуард Катц назвал комплексные проблемы с обеспечением свободы слова, препятствование деятельности телеканала со стороны Верховной рады Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также излишнюю политизацию информационного рынка, которая угрожает соблюдению журналистских стандартов в повседневной работе телеканала», – говорится в сообщении.

Тогда как в прямой речи немца упоминается только часть из вышеперечисленного: «Несмотря на возросшую конкуренцию и вопреки давлению со стороны некоторых украинских политиков, телеканалу удалось не только остаться лидером информационного вещания, но и расширить сеть корпунктов, нарастить технические возможности, запустить ряд полноформатных политических и социальных проектов. К сожалению, нынешние политические реалии в Украине не позволяют обеспечить полноценное развитие канала. Мы неоднократно обращались к украинским и европейским политикам, направляли письма в международные организации по правам журналистов, встречались с руководителями ведущих американских и европейских телеканалов. Мы просили защитить канал и требовали не допустить сворачивания свободы слова в Украине. Но отсутствие гарантий того, что ситуация с обеспечением свободы слова в Украине улучшится, привело к моему решению о выходе из медиабизнеса в Украине», – цитирует канал Эдуарда Катца.

Напомним, гражданин Германии Эдуард Катц стал собственником «112 Украина» в апреле нынешнего года через швейцарское АО «Плирофориэс АГ», зарегистрированное в городе Херизау. До этого структура собственности вещателя была «закольцованной», каналом попарно владели компании группы. Примерно тогда же в СМИ появилась информация о том, что реальным собственником телеканала стал лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук, после чего в эфире вещателя увеличилось количество упоминаний последнего. По данным «Радио Свобода», Катц занимается продажей подержанных автомобилей в Германии. Назначенный после смены собственности генпродюсер вещателя Артем Марчевский участвовал в 2015 году в выборах депутатов в Киевский горсовет от партии «Право народа», тесно связанной с «Украинским выбором». Параллельно с выходом материала «Радио Свобода» о Катце телеканал отказался от программ производства «Радио Свобода», указав формальную причину – окончание срока действия договора.

Как сообщала «Телекритика», 14 декабря телеканал заявил о новом собственнике, им стал народный депутат «Оппозиционного блока» и соратник Медведчука Тарас Козак. В октябре сообщалось, что он купил NewsOne за 41,976 млн гривен. В СМИ реальным владельцем телеканалов NewsOne и «112 Украина» называют Виктора Медведчука. Брат Тараса Козака Богдан официально выступает бизнес-партнером брата Виктора Медведчука Сергея. Приемная нардепа Тараса Козака в Киеве расположена в одном здании с офисом Виктора Медведчука и «Украинским выбором». Козак в Киеве арендует дом на 608,9 кв. м у ООО «Инвестиционная компания «Спорт-тур», связанного с Медведчуком. Ранее журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что Тарас Козак и Виктор Медведчук вместе летают из Москвы в Киев.

Осенью в СМИ была информация о возможных договоренностях представителей телеканала с властью по вопросу продления цифровых лицензий, которые у телеканала истекли 19 сентября. Пропрезидентский Нацсовет 18 октября принял решение перенести на неограниченный срок вопрос продления телеканалу «112 Украина» его пяти региональных цифровых лицензий. Регулятор сослался на полученное судебное постановление по иску телеканала к регулятору – Окружной административный суд Киева 17 октября запретил регулятору выносить решение о непродлении лицензий канала. Суд принял во внимание аргументы телеканала о том, что, оттягивая принятие решения, Нацсовет бездействовал. По закону регулятор обязан рассмотреть вопрос о продлении цифровых лицензий за 60 дней до окончания срока их действия. Глава регулятора сообщал, что Нацсовет не выносит на рассмотрение вопрос продления лицензий из-за письма СБУ о расследовании смены собственности. В ноябре парламентская часть Нацсовета усомнилась в достоверности письма, назвав его фейком.

Фото: 112