🔥 Ткаченко заявил, что «1+1» подаст в суд на Порошенко

Гендиректор телегруппы 1+1 media Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко «за обвинения в адрес канала» и после того, как он «позорно ворвался в эфир частной компании, пользуясь статусом главы государства». Об этом он написал в Facebook.

Ткаченко прокомментировал появление Порошенко в эфире политического ток-шоу «Право на владу» в четверг вечером. Гендиректор «1+1» подчеркивает, что кандидатов в президенты на эфир не приглашали.

Вот дал себе слово не писать больше в ФБ на фоне пограничной истерии вокруг выборов. Но не получилось🤷‍♂️И все... Опубліковано Александром Ткаченком Четвер, 11 квітня 2019 р.

«Эфир “Право на владу”. Все как обычно – приглашены гости, не кандидаты (!), эксперты, с разных сторон. И вдруг, за пару минут до эфира, появляется представитель АП – В. Горковенко возле ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И тут без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент. Причем не совсем понятно, в котором он тут статусе – кандидата или президента. Но, как понимаете, при его виде и охранников УДО – все в шоке. Он говорит – пришел – на дебаты. То есть таки как бы кандидат? Или?..» – рассказывает о появлении президента в эфире ток-шоу.

В эфире произошла перепалка между президентом и лидером первого тура президентской гонки – Владимиром Зеленским. Последний бросил трубку во время разговора в эфире программы, указав на слежку за ним со стороны СБУ, глава которой подчиняется президенту. Ткаченко уверяет, что президент, приглашая Зеленского к дискуссии, знал о том, что кандидат за границей: «При этом он точно знает, что его оппонент – В. Зеленский в этот момент уже находится в Париже, в преддверии завтрашней встречи с президентом Франции – Э. Макроном. Поскольку – и СБУ, и МИД все-таки еще как бы под контролем – президента. Его впускают в студию. А шо делать? Статус президента никто не отменял», – написал Ткаченко.

Он добавил, что программа «Право на владу» все недели избирательной кампании приглашала Порошенко в эфир. «В ответ – молчок. Больше того – в ответ запрет со стороны человека, стоявшего у ворот студии, – В. Горковенко – представителям президента приходить к нам в студию, а когда припекло, он даже вроде командовал главой фракции БПП – Герасимовым лететь срочно из Мариуполя на эфир, чтобы спровоцировать конфликт недопуска в студию, когда его уже не ждали», – заявил гендиректор «1+1».

По его словам, после того, как Порошенко «позорно ворвался в эфир частной компании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирался уходить, несмотря на намеки ведущей», не иначе как на иск в суд от канала он не заработал. «Ждите – в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес “1+1”. В стране, которая стряхнет с себя ваше вранье, – это уже будет возможно. Пошел обратный отсчет – еще 9 дней осталось», – написал Александр Ткаченко.

В эфире программы сообщалось, что президент «пришел на 40 минут ответить на все вопросы». Часть программы с президентом длилась около часа, гаранту успели задать вопросы уволенный губернатор Одесской области и экс-прокурор, расследующий уголовные дела против окружения президента.

Напомним, Петр Порошенко перед первым туром выборов обещал подать в суд на телеканал «1+1» за «черный пиар» и ложь против него в программе «Украинские сенсации».

Фото: «1+1»