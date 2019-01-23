The Guardian меняет пластик на картофель
НовостиСМИ

The Guardian меняет пластик на картофель

от Telekritika
От Telekritika 23
Главная Новости The Guardian меняет пластик на картофель

Британское издание The Guardian сообщило, что начнет продавать газеты в биоразлагаемой упаковке вместо пластиковой.

В последние годы европейское общество все больше озабочено проблемами экологии и утилизации отходов потребления. Британская газета The Guardian решила поддержать своих читателей, выступающих за сокращение пластиковых отходов. До этого газетные приложения The Guardian упаковывались в полиэтилен. Новая упаковка не будет содержать генномодифицированных продуктов. Читатели смогут использовать ее как удобрение или без опасения выбросить в мусорную корзину для пищевых отходов.

Конечно же, такие глобальный изменения в экосторону влекут за собой увеличение производственных затрат The Guardian. Планируется вводить изменения поэтапно по всей стране в ближайшие месяцы: в Лондоне, Кенте, Эссексе, Хартфордшире, Норфолке и Саффолке. Те читатели, которые в Лондоне пользуются службой доставки газет на дом, также обнаружат вместо пластиковой упаковки упаковку из картофельного крахмала.

The Guardian меняет пластик на картофель

Фото: David Levene для the Guardian

Из-за нововведений впервые за три года издание повысит цену на свою продукцию. Цена ежедневного издания увеличится на 20 пенсов до 2,20 фунта стерлингов, а стоимость субботнего издания увеличится на 30 пенсов до 3,20 фунта стерлингов.

«Журналистское расследование является сложным, дорогостоящим и длительным процессом. Благодаря поддержке читателей, которые покупают печатные Guardian, Observer и Guardian Weekly, подписываются на наше цифровое премиум-приложение или делают финансовый вклад в Guardian, мы находимся на пути к финансовой устойчивости – комментирует повышение цен главный редактор Katharine Viner. – Но экономические условия для газет остаются очень тяжелыми. Продажи всех газет находятся в историческом упадке; рекламодатели все чаще тратят свои деньги на технологических гигантов, а не на издателей; и затраты на печать, бумагу и распространение продолжают расти».

Фото: David Levene для the Guardian

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Порошенко поручил заблокировать Mail.ru, «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»

16.05.2017

Финалистка реалити «Від пацанки до панянки» по прозвищу...

21.06.2018

«Какого черта?»: вышел новый тизер второго сезона «Рассказа...

09.03.2018

Игры на выживание: на ТЕТ стартует новое экстремальное...

26.03.2018

Netflix снова увел у кабельного канала популярный сериал

03.12.2018

Макеенко стал единственным собственником канала «Тонис»

03.05.2017

Взлеты и падения Марка Эдварда Смита, поэта и...

25.01.2018

«Вырвался из спальни со слезами на глазах»: немецкий...

31.05.2018

СБУ заявляет, что Столярову выдворили из страны. Она...

26.02.2016

Главный интриган лета показал тизер нового проекта

04.09.2018