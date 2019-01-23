The Guardian меняет пластик на картофель

В последние годы европейское общество все больше озабочено проблемами экологии и утилизации отходов потребления. Британская газета The Guardian решила поддержать своих читателей, выступающих за сокращение пластиковых отходов. До этого газетные приложения The Guardian упаковывались в полиэтилен. Новая упаковка не будет содержать генномодифицированных продуктов. Читатели смогут использовать ее как удобрение или без опасения выбросить в мусорную корзину для пищевых отходов.

Конечно же, такие глобальный изменения в экосторону влекут за собой увеличение производственных затрат The Guardian. Планируется вводить изменения поэтапно по всей стране в ближайшие месяцы: в Лондоне, Кенте, Эссексе, Хартфордшире, Норфолке и Саффолке. Те читатели, которые в Лондоне пользуются службой доставки газет на дом, также обнаружат вместо пластиковой упаковки упаковку из картофельного крахмала.

Из-за нововведений впервые за три года издание повысит цену на свою продукцию. Цена ежедневного издания увеличится на 20 пенсов до 2,20 фунта стерлингов, а стоимость субботнего издания увеличится на 30 пенсов до 3,20 фунта стерлингов.

«Журналистское расследование является сложным, дорогостоящим и длительным процессом. Благодаря поддержке читателей, которые покупают печатные Guardian, Observer и Guardian Weekly, подписываются на наше цифровое премиум-приложение или делают финансовый вклад в Guardian, мы находимся на пути к финансовой устойчивости, – комментирует повышение цен главный редактор Katharine Viner. – Но экономические условия для газет остаются очень тяжелыми. Продажи всех газет находятся в историческом упадке; рекламодатели все чаще тратят свои деньги на технологических гигантов, а не на издателей; и затраты на печать, бумагу и распространение продолжают расти».

Фото: David Levene для the Guardian