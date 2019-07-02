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The Correspondent отчиталось, куда пойдут деньги вкладчиков англоязычной версии

от Telekritika
От Telekritika 632
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Запуск англоязычной версии голландского интернет-издания The Correspondent, которое сорвало куш во время краудфандинговой кампании в декабре 2018-го, анонсирован на 30 сентября.

Руководство голландского онлайн-издания The Correspondent сообщило, как потратит деньги, собранные для создания англоязычной версии сайта, и назвало дату запуска сервиса. Англоязычная версия сайта выйдет 30 сентября, на ее запуск потратят $3,2 млн. Об этом сообщил издатель De Correspondent Эрнст-Ян Пфаут в своей колонке на ресурсе medium.com.

Большую часть общей суммы проекта ($2.6 млн) собрали в рамках краудфандинговой кампании, $100 000 – уже после ее завершения. И еще $555 тыс. планируют получить от подписчиков в течение года.

Основную статью расходов издания (28,8%) составят создание сайта и настройка архитектуры сервера. Почти четверть суммы отдадут редакции, около 22% потратят на менеджмент и юридическую поддержку. В бюджете также заложены траты на налоги, на поддержку команды, офис и путешествия.

The Correspondent отчиталось, куда пойдут деньги вкладчиков англоязычной версии

Фото: medium.com

В издании предупредили, что фактические расходы могут отличаться от прогнозируемых, и пообещали информировать своих подписчиков о всех изменениях.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018-го сайт за один месяц собрал рекордные $2,6 миллиона от 45 тысяч подписчиков для запуска англоязычной версии. В марте 2019-го издатель сайта объявил, что редакция останется в Амстердаме, а их офис в Нью-Йорке служил лишь базой для краудфандинговой кампании и скоро закроется. Многие из поддержавших The Correspondent посчитали себя обманутыми, надеясь, что у сайта будет собственная американская редакция. 30 апреля голландское издание De Correspondent выпустило пресс-релиз с заголовком «Мы облажались», в котором было перечислено ошибки в публичной коммуникации: издание не сумело вовремя донести изменение концепции, которая не предполагала открытие офиса в США.

Напомним, De Correspondent – журналистский проект из Нидерландов, запустившийся в 2013 году по подписной модели. В прошлом году у De Correspondent было уже 60 тысяч подписчиков, подписка на публикации ресурса стоит 7 евро в месяц или 60 евро в год. В редакции работает около 50 человек, сайт выпускает две-три заметки в день. Подписчики сайта могут выступить в роли экспертов при подготовке статей.

Фото: Facebook-страница Эрнст-Янa Пфаута

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