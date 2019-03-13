Теперь официально. Потоковые сервисы Apple и NBC News запустят этой весной

Как сообщает DigitalTVEurope, Apple подтвердила, что проведет специальное событие 25 марта. На нем компания с большой долей вероятности официально представит свой сервис потокового видео.

«It’s show time» – так звучит слоган предстоящего события. Оно состоится в Купертино в Театре Стива Джобса в 10:00 по северноамериканскому тихоокеанскому времени (PT). На специальном событии Apple продемонстрирует отрывки из своих первых оригинальных сериалов (в работе над одним из них участвуют знаменитые актеры Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Каррел), однако сами шоу станут доступны подписчикам нового сервиса не ранее лета, а возможно, и осенью, сообщала телекомпания CNBC. Она же сообщала, что запуск сервиса может состояться в апреле-мае. Уточнялось, что Apple, вероятно, в рамках своей новой платформы не предоставит доступ к контенту Netflix и HBO, так как не достигла договоренности с этими компаниями по распределению доходов и пользовательских данных.

В начале мая планирует запустить собственный стриминговый сервис под названием NBC News Now компания NBC News на конференции South by Southwest в Остине, штат Техас. Сервис, по словам президента NBC News Ноа Оппенхайма (Noah Oppenheim) будет бесплатным для зрителей. Платформа предполагает показ рекламы. Изначально сетка вещания будет формироваться из восьмичасовых блоков с «живыми» обновлениями в начале каждого часа.

Оппенхайм также отметил, что NBC News Now не планирует обращаться только к молодежи. Он рассказал, что контент для платформы будет готовиться с учетом особенностей стриминга на основе материалов, которые производятся «во всех уголках NBCUniversal», включая E! News (новости из мира шоу-бизнеса) и спортивные подразделения: «В случае экстренных новостей мы будем вести онлайн-трансляции, так что люди, у которых нет традиционной подписки на кабельное ТВ, получат доступ к репортажам NBC News».



Напомним, УЕФА также планирует запустить стриминговый сервис.