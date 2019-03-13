Теперь официально. Потоковые сервисы Apple и NBC News запустят этой весной
ИнтернетНовости

Теперь официально. Потоковые сервисы Apple и NBC News запустят этой весной

от Telekritika
От Telekritika 6
Главная Интернет Теперь официально. Потоковые сервисы Apple и NBC News запустят этой весной

Apple презентует свой потоковый сервис в конце марта, а в мае выйдет новостной стриминговый сервис от NBC News.

Как сообщает DigitalTVEurope, Apple подтвердила, что проведет специальное событие 25 марта. На нем компания с большой долей вероятности официально представит свой сервис потокового видео.

«It’s show time»  – так звучит слоган предстоящего события. Оно состоится в Купертино в Театре Стива Джобса в 10:00 по северноамериканскому тихоокеанскому времени (PT). На специальном событии Apple продемонстрирует отрывки из своих первых оригинальных сериалов (в работе над одним из них участвуют знаменитые актеры Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Каррел), однако сами шоу станут доступны подписчикам нового сервиса не ранее лета, а возможно, и осенью, сообщала телекомпания CNBC. Она же сообщала, что запуск сервиса может состояться в апреле-мае. Уточнялось, что Apple, вероятно, в рамках своей новой платформы не предоставит доступ к контенту Netflix и HBO, так как не достигла договоренности с этими компаниями по распределению доходов и пользовательских данных.

Теперь официально. Потоковые сервисы Apple и NBC News запустят этой весной

Публикация на сайте Apple

В начале мая планирует запустить собственный стриминговый сервис под названием NBC News Now компания NBC News на конференции South by Southwest в Остине, штат Техас. Сервис, по словам президента NBC News Ноа Оппенхайма (Noah Oppenheim) будет бесплатным для зрителей. Платформа предполагает показ рекламы. Изначально сетка вещания будет формироваться из восьмичасовых блоков с «живыми» обновлениями в начале каждого часа.

Оппенхайм также отметил, что NBC News Now не планирует обращаться только к молодежи. Он рассказал, что контент для платформы будет готовиться с учетом особенностей стриминга на основе материалов, которые производятся «во всех уголках NBCUniversal», включая E! News (новости из мира шоу-бизнеса) и спортивные подразделения: «В случае экстренных новостей мы будем вести онлайн-трансляции, так что люди, у которых нет традиционной подписки на кабельное ТВ, получат доступ к репортажам NBC News».

Напомним, УЕФА также планирует запустить стриминговый сервис.

Вас так же может заинтересовать

Телеканал «Эспрессо» начнет просвещать украинцев

26.07.2018

В обход «Укрзализныци»: договор на рекламу в «Интерсити»...

04.07.2018

Журналисты призывают Генпрокуратуру не нарушать прав Натальи Седлецкой...

05.09.2018

Ученые открыли птицу-динозавра с цветным опереньем

18.01.2018

Пиарщики Xiaomi оскандалились на «темниках»

10.07.2018

Скандал: идея обложки National Geographic уже несколько лет...

18.05.2018

Главным спецкором канала PRM станет Юрий Петрушевский

29.06.2017

Появился тизер скандального шоу Фреймут

09.07.2018

📺 Ди Каприо создаст сериал о маньяке, вдохновившем...

12.02.2019

Евровидение, «Мстители» и День матери: что украинцы гуглили...

16.05.2018
FacebookTwitter
0