🔥⚡ Теперь официально: Евгений Лященко ушел из «Медиа Группы Украина». АПДЕЙТ

Директор «Медиа Группы Украина» Евгений Лященко «принял решение уйти из компании и развивать карьеру вне группы», сообщает пресс-служба холдинга. В ближайшее время к обязанностям директора холдинга приступит Евгений Бондаренко, ранее занимавший пост операционного директора в StarLightMedia.

Смену топ-менеджера комментирует глава наблюдательного совета «Медиа Группы Украина» Александр Баринов: «“Медиа Группа Украина” – уникальный медиахолдинг, объединяющий активы, которые являются лучшими в своих сегментах. Мы благодарны Евгению Лященко за то, что ему удалось собрать команду опытных, творческих и нацеленных на победы профессионалов. Евгений инициировал немало эффективных изменений в холдинге, которые смело отвечали на вызовы рынка и позволили нам достичь и удержать лидерские позиции. Определены масштабные планы развития “Медиа Группы Украина” на ближайшие годы и, уверен, что команда способна их успешно реализовать».

Директор «Медиа Группы Украина» Евгений Лященко комментирует свой уход так: «За годы работы в группе я, прежде всего, получил доказательство того, что команду мечты собрать и сплотить возможно. А с такой командой можно воплотить в жизнь самые смелые планы и мечты. “Медиа Группа Украина” за годы моего руководства пережила не один кризисный период, но каждый раз мы становились сильнее и удивляли коллег, конкурентов и себя, доказывая, что нет ничего невозможного. Благодарен каждому члену команды за то, что были рядом в этот важный период в моей жизни. Мы смогли многое сделать вместе».

Напомним, об уходе Лященко из МГУ «Телекритика» сообщила 6 мая. 8 мая мы уточнили свою информацию об уходе – решение было принято Лященко около 6 месяцев назад из-за усталости от работы в холдинге, директор телеканала «Украина» Виктория Корогод, работавшая вместе с Лященко, планирует занять должность главы «Медиа Группы Украина» после его ухода. После выхода первой новости МГУ дважды опровергала информацию – на своей странице в Facebook, а также отдельно в письме к редакции с требованием «немедленно удалить публикацию».

«Телекритика» пытается выяснить смену позиции Корогод в группе после официального ухода Лященко.

Отметим, что у МГУ теперь два топ-менеджера с одинаковым именем и фамилией – Евгений Бондаренко. В апреле экс-руководитель Академии ДТЭК возглавил департамент по управлению персоналом МГУ – его имя и фамилия совпадают с новым СЕО холдинга. Евгений Бондаренко более 15 лет работает в сфере управления персоналом, стоял у истоков создания крупнейшего и самого известного в Украине корпоративного университета Академии ДТЭК. Под его руководством Академия ДТЭК прошла путь от регионального учебного центра до образовательной платформы для бизнеса всей страны.

Слева на фото новый СЕО холдинга, на правой – HR-директор группы:

UPD от 19:00. Глава пресс-службы МГУ Елена Шрамко уточнила, что Виктория Корогод после ухода Лященко остается на своей должности директора канала «Украина». Также редакции «Телекритики» она разъяснила позицию группы касательно требований об опровержении нашей первой публикации об уходе Евгения Лященко. Группа была несогласна только с несколькими отдельными формулировками в нашей публикации: «гендиректору МГУ не продлили контракт», «холдинг может оставить директор канала “Украина”», «Лященко оставляет холдинг в связи с непродлением контракта. Вместе с ним холдинг может покинуть директор канала «Украина» Виктория Корогод». На уточняющий вопрос «Телекритики», почему МГУ требовали удалить публикацию с сайта, редакция получила ответ, что группа требовала только «удалить с веб-страницы недостоверную инфо» в самой новости.

Требование удалить часть публикации редакция «Телекритики» расценивает как способ давления на журналистов и попытку ущемления свободы слова. Также стоить отметить, что изначально наша новость опровергалась пресс-службой холдинга целиком, без уточнения конкретных формулировок.

Редакция «Телекритики» рассмотрит возможность юридической защиты своей деловой репутации.

Фото: МГУ