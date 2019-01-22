Телеведущего посадили за интервью с геем
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Телеведущего посадили за интервью с геем

от Telekritika
От Telekritika 43
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Египетский телеведущий приговорен к одному году тюрьмы за интервью с геем в 2018 году.

Суд в Гизе (Египет) приговорил к году тюрьмы и штрафу около 170 долларов местного телеведущего Мохамеда аль-Гиети за интервью с геем, которое он взял в эфире частного канала LTC в августе 2018 года, передает BBC.

Интервьюируемый, личность которого не раскрывается, рассказал о жизни работника секс-индустрии. По мнению суда, интервью представило в выгодном свете проституцию и продемонстрировало, что с ее помощью можно зарабатывать на жизнь.

Телеведущего посадили за интервью с геем

Мохамед аль-Гиети/LTC TV

Гомосексуализм официально не запрещен в Египте, однако власти все чаще расправляются с ЛГБТ-сообществом. Они регулярно арестовывают людей, подозреваемых в гомосексуальном поведении по обоюдному согласию, обвиняют в разврате, аморальности или богохульстве.

По данным BBC, аль-Гиети неоднократно негативно высказывался о геях. Интервью, из-за которого он оказался на скамье подсудимых, также задумывалось как обличительное. На журналиста подал в суд адвокат Самир Сабри, который хорошо известен в Египте по привлечению знаменитостей к суду.

В августе 2018 года телеведущий взял интервью у гея, который сожалел о своей сексуальности и сравнивал жизнь с проституткой. При трансляции интервью, лицо мужчины было размыто, чтобы скрыть его личность. Телеканал сразу же отключили на две недели, сославшись на «профессиональные нарушения».

Телеведущего посадили за интервью с геем

Гей-парад в Египте/Facebook

В дополнение к тюремному заключению и штрафу суд постановил, что Мохамеда аль-Гиети будет находится под надзором в течение года после отбывания наказания. По словам адвоката, исполнение приговора может быть обжаловано и приостановлено, если аль-Гиети заплатит залог в размере 1000 египетских фунтов в ожидании решения по апелляции.

Высший cовет СМИ Египта запретил гомосексуалистам появляться в любых СМИ после того, как на концерте в Каире в 2017 году был поднят радужный флаг на редкой публичной демонстрации поддержки сообщества ЛГБТ в консервативной стране.

Фото: Getty Images

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