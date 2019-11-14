Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» запускают проект «Легальный футбол»

В рамках кампании по легализации контента телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» приглашают владельцев заведений индустрии развлечений и гостеприимства присоединиться к проекту «Легальный футбол». Об этом сообщила «Медиа Группа Украина».

Теперь на сайте телеканалов появилась специальная кнопка HoReCa, нажав которую, можно увидеть интерактивную карту заведений, которые легально транслируют телеканалы «Футбол 1/2».

Проект «Легальный футбол» разработан для общественных мест, где футбольные фанаты собираются поддержать любимую команду, а также для гостиниц и кинотеатров. Участники программы получат право транслировать телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2» в публичных местах.

Александр Денисов, директор телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» говорит: «Проект «Легальный футбол» очень важен для телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2», в первую очередь, в контексте нашей антипиратской стратегии».

Директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ «Медиа Группы Украина» Александр Ремезовский отмечает, что данная кампания приближает их к мировым стандартам потребления контента и предоставляет дополнительную монетизацию.

Фото: сайт Футбол 1/ Футбол 2

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