НовостиТВ

Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» запускают проект «Легальный футбол»

от Telekritika
От Telekritika 239
Главная Новости Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» запускают проект «Легальный футбол»

Проект проводится в рамках антипиратской стратегии.

В рамках кампании по легализации контента телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» приглашают владельцев заведений индустрии развлечений и гостеприимства присоединиться к проекту «Легальный футбол». Об этом сообщила «Медиа Группа Украина».

Теперь на сайте телеканалов появилась специальная кнопка HoReCa, нажав которую, можно увидеть интерактивную карту заведений, которые легально транслируют телеканалы «Футбол 1/2». 

Проект «Легальный футбол» разработан для общественных мест, где футбольные фанаты собираются поддержать любимую команду, а также для гостиниц и кинотеатров.  Участники программы получат право транслировать телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2» в публичных местах.

Александр Денисов, директор телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» говорит: «Проект «Легальный футбол» очень важен для телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2», в первую очередь, в контексте нашей антипиратской стратегии». 

Директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ «Медиа Группы Украина» Александр Ремезовский отмечает, что данная кампания приближает их к мировым стандартам потребления контента и предоставляет дополнительную монетизацию.

Фото: сайт Футбол 1/ Футбол 2

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

На ICTV стартует сериал «Прятки»

18.10.2019

Disney+ вырезал эпизод с Майклом Джексоном из «Симпсонов»

14.11.2019

Из Apple TV+ ушел топ-менеджер, отвечавший за сериалы...

12.11.2019

Украинский фильм взял Гран-при в Минске

11.11.2019

«Ведьмака» продлили на второй сезон

14.11.2019

BuzzFeed запускает полноценное подразделение по онлайн-коммерции

14.11.2019

Телеканал Рабиновича сменил совладельца

08.11.2019

Канал «Украина» начал съемки нового сериала «Долгая дорога...

11.11.2019

Эдди Редмейн приглашает на воздушный шар в новом...

12.11.2019

Открыто производство об аннулировании лицензии NewsOne

23.10.2019