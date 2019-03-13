Телеканалу «Украина» исполнилось 26 лет
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Телеканалу «Украина» исполнилось 26 лет

от Telekritika
От Telekritika 41
Главная Новости Телеканалу «Украина» исполнилось 26 лет

Что случилось с каналом за долгие годы и к чему это привело.

Телеканал «Украина» сегодня отмечает внушительную дату – 26 лет в эфире. На сегодняшний день он является, наравне с телеканалами «1+1», СТБ, «Интер» и ТЕТ одним из самых популярных среди телеаудитории Украины.

Телеканалу «Украина» исполнилось 26 лет

Канал транслирует разножанровый контент: информационный, информационно-аналитический, общественно резонансные программы, социальные ток-шоу, мелодраматические, комедийные, детективные сериалы и фильмы, развлекательные проекты, юмористические шоу, футбольные трансляции. Также развивается производство собственных телепрограмм, фильмов и сериалов.

По аудитории 18-54 (50 тыс.+) средняя доля (shr, %) канала «Украина» в 2018 году составляла 11,63%*, рейтинг (rat, %) – 1,5%*. По аудитории 18+ (50 тыс.+): средняя доля – 15,45%**, рейтинг – 2,57%**. По аудитории 4+ (вся Украина), доля – 14,42%***, рейтинг – 2,32%***. За последние десять лет рейтинговые показатели канала выросли вдвое.

Телеканалу «Украина» исполнилось 26 лет

Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом «Украина» по показателям rat%, shr%.

Общее покрытие телеканала «Украина» на январь 2019 года составляет 96% всех домохозяйств Украины. Передача сигнала осуществляется с помощью аналоговой передающей сети, кабельных сетей, сети цифрового вещания Т2 и через спутник. Как отмечает руководитель «Украины» Виктория Корогод, телеканал производит более 1600 часов премьерного контента, а за год показывает около сотни премьер сериалов.

Достижением канала «Украина» является и создание год назад Департамента развлекательных программ; результатом его работы стали несколько успешных праздничных концертов и шоу, а также главная премьера весеннего сезона – проект «Дивовижні люди». Новости «Сегодня» и обновленный информационно-аналитический еженедельник «Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою» являются лидерами информационного вещания с широкой аудиторией.

О том, какие показатели получил канал «Украина» за последнее время, читайте в наших телерейтингах.

Фото: пресс-служба «Украины»

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