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Канал «Украина» запустил онлайн-тест, чтобы помочь жертвам домашнего насилия

от Telekritika
От Telekritika 477
Главная Диджитал Канал «Украина» запустил онлайн-тест, чтобы помочь жертвам домашнего насилия

По результатам теста будут предоставлены контакты организаций, которые уполномочены помогать в сложных ситуациях.

В преддверии премьеры сериала «Отважные» диджитал-команда телеканала «Украина» запустила онлайн-тест, который, как и сериал, поднимает важную и сложную тему физического и психологического насилия, сообщает пресс-служба.

Онлайн-тест ориентирован, в первую очередь, на тех, кто хочет помочь жертвам домашнего насилия, и состоит из 14-ти вопросов. Участника/участницу теста будет сопровождать выбранная героиня сериала «Отважные». После прохождения теста, на странице «результат» предоставляются контакты организаций, которые уполномочены помогать в таких ситуациях.

Важно отметить, что в разработке теста принимала участие съемочная команда сериала и эксперты-практики: кандидат психологических наук Елена Рихальская и юрист-криминолог Оксана Комарницкая, а также были использованы материалы реальных дел.

«Тема насилия традиционно замалчивается в нашем обществе, об этом стыдно говорить, жертвы напуганы и молчаливы. Но, отрицать этот факт невозможно. По статистике UNDP, 22% украинских женщин в возрасте 15 — 49 лет проходили, как минимум, через одну форму насилия — физическую или психологическую. Мы задались вопросом: как мы можем помочь в этой ситуации? Ответ: информировать, поднимать эту тему в обществе, рассказывать куда звонить. Проинформирован — значит вооружен», — комментирует Виктория Кузьмик, руководитель диджитал-проектов TV-брендов Медиа Группы Украина.

Пройти тест можно по ссылке.

Над проектом работали: идея и продюсирование — Виктория Кузьмик; дизайн — Ксения Игнатюк; проджект-менеджер — Дарина Фиалко; верстка и разработка — Дмитрий Галыко; SMM — Ирина Кабова.

Напомним: «Отважные» — 40-серийная детективная драма совместного производства телеканала «Украина» и FILM.UA Group, рассказывающая о работе специального подразделения полиции, занимающегося проблемами домашнего насилия. Премьера сериала состоится 6 апреля в 18:00 на телеканале «Украина».

Фото: телеканал «Украина»

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