Телеканал «Украина» снимает новый сериал «Незабытая»

В Киеве стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы «Незабытая». Производством фильма по заказу канала «Украина» занимаются компании «Фильмстрим» и Vileton Films, передает пресс-служба. Дата премьеры пока не называется.

Новая история разворачивается вокруг двух женщин, которые, влюбившись в одного мужчину, превратились из близких друг другу людей в заклятых врагов.

Лариса и Дана – мачеха и дочка, пережившие вместе трагические потери и опасности. Но их семейные отношения рушатся из-за того, что они обе полюбили одного мужчину. Одна винит другую в своем горе и сломанной жизни. Смогут ли героини найти путь к прощению, или совершат новые, непоправимые ошибки? Об этом расскажет новый четырехсерийный фильм.

В сериале снимались: Мила Сивацкая, Ирина Таранник, Мария Мархай, Виталий Кудрявцев, Кирилл Черняков, Данил Шевченко, Александр Кобзарь, Артемий Егоров, Никита Вакулюк, Василий Дзялик, Любава Берло, Леся Самаева.

Режиссер-постановщик – Мирослав Малич. Оператор-постановщик – Святослав Булаковский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимаются компании «Фильмстрим» и Vileton Films.

Напомним: ранее стало известно, что телеканал «Украина» покажет премьеру мелодрамы «Пробуждение любви».

Фото: канал «Украина»

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