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Телеканал «Украина» снимает новогодний сериал «Деда Мороза не бывает»

от Telekritika
От Telekritika 462
Главная Новости Телеканал «Украина» снимает новогодний сериал «Деда Мороза не бывает»

За продакшн отвечает IVORY films.

«Украина» и IVORY films приступили к съемкам 4-серийного украиноязычного фильма «Деда Мороза не бывает». Премьера планируется в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету картины, героиня по имени Дана знакомится с воспитанницей детского дома — девчонкой-сорванцом Алешей. Некоторое время она пытается найти пару, которая удочерила бы Алешу, но вскоре понимает, что сама хочет стать для нее мамой. Девочка тоже очень хочет встретить Новый год в окружении семьи, потому что считает, что Дед Мороз приходит только к тем детям, у которых есть родители и никогда – к воспитанникам детского дома. Сбыться мечте Даны и Алеши помогает новогоднее чудо.

В фильме снимаются: Валерия Ходос, Елизавета Майская, Павел Текучев, Екатерина Вишневая и др.

Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается компания IVORY films.

Фото: IVORY films

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