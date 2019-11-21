Телеканал «Украина» снимает новогодний сериал «Деда Мороза не бывает»

«Украина» и IVORY films приступили к съемкам 4-серийного украиноязычного фильма «Деда Мороза не бывает». Премьера планируется в период новогодних праздников, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету картины, героиня по имени Дана знакомится с воспитанницей детского дома — девчонкой-сорванцом Алешей. Некоторое время она пытается найти пару, которая удочерила бы Алешу, но вскоре понимает, что сама хочет стать для нее мамой. Девочка тоже очень хочет встретить Новый год в окружении семьи, потому что считает, что Дед Мороз приходит только к тем детям, у которых есть родители и никогда – к воспитанникам детского дома. Сбыться мечте Даны и Алеши помогает новогоднее чудо.

В фильме снимаются: Валерия Ходос, Елизавета Майская, Павел Текучев, Екатерина Вишневая и др.

Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается компания IVORY films.

Фото: IVORY films

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