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Телеканал «Украина» приступил к съемкам картины «Вспомнить себя»

от Telekritika
От Telekritika 296
Главная Новости Телеканал «Украина» приступил к съемкам картины «Вспомнить себя»

Производством фильма занимаются компании «Фильмстрим» и Vileton Films.

Канал «Украина» и компания «Фильмстрим» работают над четырехсерийным фильмом «Вспомнить себя», сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета Катя, которая после долгого траура все-таки смогла взять себя в руки. Она шефствует над детским интернатом и оформляет опекунство над девочкой Лизой. В девушку влюблен директор интерната Кирилл, и она отвечает ему взаимностью. Но в одночасье жизнь Кати превращается в кошмарный сон.

В фильме снимаются: Анна Васильева, Артемий Егоров, Наталья Кленина, Александр Наумов, Александр Ведменский, Вера Кобзарь, Екатерина Вишневая, Анастасия Иванова, Анна Абраменок, Маргарита Лапина.

Оператор-постановщик – Вася Сикачинский.

Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук.

Производством фильма по заказу канала «Украина» занимаются компании «Фильмстрим» и Vileton Films. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее 10 марта на телеканале «Украина» состоится премьера первых серий детективной мелодрамы «Отречение».

Фото: канал «Украина»

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