Телеканал «Украина» покажет, как Петр Порошенко Рождество с народом отмечал
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Телеканал «Украина» покажет, как Петр Порошенко Рождество с народом отмечал

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 44
Главная Новости Телеканал «Украина» покажет, как Петр Порошенко Рождество с народом отмечал

Уже завтра в ночном прайме на телеканале «Украина» стартует цикл документальных программ, в которых зрители смогут увидеть, как президент Украины Петр Порошенко встречался с народом в рождественские праздники.

Стоило только «Украине» объявить о старте столь необычной программы для привычной зрителю сетки канала, в сети сразу же принялись гадать, в чем же подвох. Конечно, название программы «Рождественские встречи с Петром Порошенко» моментально сравнили с популярной передачей, выходившей с 1998 по 2012 на российском ТВ, – «Рождественские встречи с Аллой Пугачевой».

Издание «Детектор медиа» решило поискать правду в реестрах и выяснило, что разработкой данной программы занимался не канал «Украина», а продакшен с названием JVJ Cinema. Примечательно, что продакшен был создан под конец 2018 года, что говорит о том, что JVJ Cinema, скорее всего, открыли специально под программу Петра Алексеевича. Владелицей продакшена стала Васильева Виктория (1998 г. р.), директором – Ткаченко Владимир (экс-заместитель руководителя ГП «Авиаком», который фигурирует в деле о растрате в 2014 году свыше 13 миллионов гривен государственных средств). Ну и, конечно, не стоит забывать, что финальным бенефициаром телеканала «Украина» является олигарх Ринат Ахметов.

О чем будет документальный цикл встреч Петра Порошенко

«Во время рождественских праздников в карпатской резиденции президента Украины собрались гости из разных уголков Украины, у каждого из них своя история, но всех их объединяет одно – активная гражданская позиция и преданное служение родной стране. Каждый из гостей на своем месте меняет страну к лучшему и у каждого из них есть вопросы и предложения относительно настоящего и будущего Украины. Во время встреч в формате “без галстука» с людьми, которым небезразлична судьба государства, президент обсуждает насущные вопросы, советуется по принципиальным для страны шагам в новом 2019 году», – сообщает пресс-служба телеканала «Украина».

«У нас возникла идея, чтобы мы посоветовались, встретились, сверили часы, каким образом нам дальше строить страну. Начать этот разговор я бы хотел со слов большой благодарности каждому из вас за вашу принципиальную и очень важную жизненную позицию. Вы четко продемонстрировали, что значит быть украинцем», – обращается к гостям президент Украины Петр Порошенко.

Гостями рождественских встреч с президентом стали семья ветеранов АТО, волонтеров из Донецкой области Вадима Остапчука и Ларисы Радкевич, супруги, общественные активисты Роман и Юлия Тичковские, семья военного капеллана отца Леонтия.

Если вам показалось, что данная программа заточена под избирательную компанию, которая, к слову, стартовала 31 декабря прошлого года, то позвольте пока с вами не согласиться. Официально, несмотря на билборды и рекламные ролики по ТВ, Петр Порошенко не заявлял о своих намерениях идти на второй срок. Хотя источники в Верховной раде говорят, что ждать осталось совсем недолго. Предварительно президент запланировал объявить о своем желании стать повторно главой государства 2 февраля, в предпоследний день работы ЦИК.

Напомню, что это не первая программа на телеканале «Украина», призванная раскрыть человечность президентской семьи. В 2017 году на канале уже выходила передача «В ритме спорта», где ведущей была Марина Порошенко, а героями – ее дети.

Документальный цикл «Рождественские встречи с Петром Порошенко» состоит из трех частей, которые выйдут 22, 23 и 24 января в 23:50 на телеканале «Украина».

Заглавное фото: Администрация президента Украины

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