Телеканал «Украина» готовится к премьере сериала «Живая вода»

Канал «Украина» совместно с «Украинской продакшн студией» готовятся презентовать четырехсерийный фильм «Живая вода». Об этом сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета – история о тренере по фигурному катанию, которая становится хозяйкой фермы. Главная героиня по имени Ольга ссорится с мужем Александром из-за того, что он предлагает семье переехать из города в деревню. В результате Александр уезжает один и погибает при загадочных обстоятельствах. Ольга решает выяснить, действительно ли это был несчастный случай или же преднамеренное убийство. Именно по этой причине она остается жить на ферме…

В фильме снимаются: Ольга Павловец, Радмила Щеголева, Виктор Логинов, Валентин Касьян, Мария Заныборщ, Нина Антонова, Борислав Борисенко.

Режиссер — Анастасия Матешко. Оператор-постановщик – Сергей Борденюк. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Производством по заказу канала «Украина» занималась «Украинская продакшн студия».

Ранее «Телекритика» сообщала, что канал «Украина» работает над вторым сезоном сериала «На твоей стороне», снятого по турецкому формату картины «Цена страсти» канала D.

Фото: телеканал «Украина»

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