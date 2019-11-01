Телеканал «Украина» готовит новогоднее шоу

31 декабря канал «Украина» покажет новогоднее шоу «Привіт, 20-ті!». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Так, в новогоднем вечере от канала «Украина» примут участие 30 украинских артистов. В программу войдут хиты, эффектные постановки, танцы и поздравления от звезд.

Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов, который раньше работал над шоу «Дивовижні люди» для канала «Украина».

«Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности. Массовые номера с участием более полусотни человек. Многие номера будут весьма рискованны и даже опасны, – комментирует Герман Ненов. – Например, MELOVIN будет гореть в огненном кольце. Одна известная артистка прилетит на звезде, кто-то будет парить на парашюте, а для одного харизматичного певца готовится огромная декорация в виде большого трона, от которого идут стрелы Купидона».

Имена всех артистов, которые примут участие в праздничном шоу, канал «Украина» пока не раскрыл. Съемки состоятся в начале ноября. Производством проекта занимается компания Star Media.

Фото: пресс-служба телеканала «Украина»

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