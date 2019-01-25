Телеканал UATV будет присутствовать в Беларуси
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Телеканал UATV будет присутствовать в Беларуси

от Telekritika
От Telekritika 34
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Государственный канал иновещания UATV получил право на ретрансляцию в кабельных сетях Беларуси.

Разрешение на распространение телеканала иновещания Украины выдано Министерством информации Республики Беларусь сроком на 3 года, сообщает телеканал.

«Это решение было принято по результатам экспертизы контента UATV, которую провела соответствующая экспертная комиссия Министерства информации, на предмет наличия (отсутствия) сообщений и (или) материалов, иной информации, противоречащих требованиям законодательных актов Республики Беларусь», – говорится в сообщении канала.

Официальным дистрибьютором телеканала UATV в Беларуси стала компания «Навигатор ТВ».

В начале января UATV открыл первые два корпункта – в Варшаве (Польша) и Анкаре (Турция), а также сообщил о включении в пакет одного из провайдеров Непала. В карте покрытия UATV за три года его существования не фигурировали страны, вещание украинского канала в которых стратегически важно, в частности, Беларусь и Венгрия.

В Беларуси иностранные телеканалы возможно ретранслировать в кабельных сетях после попадания в специальный адаптированный список министерства информации. В Украине в адаптированном списке иностранных телеканалов, который составляет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, с 2014-го присутствует один белорусский вещатель – государственный «Беларусь 24» (был запрещен в 2015-м на полгода из-за пророссийской позиции).

Напомним, международный информационный телеканал UATV вместе с информационным агентством «Укринформ» входит в госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания», дотация из госбюджета которого в этом году составила 424 млн 716 тыс. гривен. Эта сумма почти соответствует прописанной в законе сумме в 0,06% бюджета за прошлый год. Это на 33,5 млн меньше бюджета МПИ за 2018-й – 458,2 млн грн. В 2017-м МПИ получило из госбюджета 217,8 млн грн. Структуру бюджета МПИ не раскрывается. Госпредприятие подчиняется Министерству информационной политики.

Фото: UATV

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