⛔ Телеканал соратника Медведчука запускает новости на русском
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⛔ Телеканал соратника Медведчука запускает новости на русском

от Telekritika
От Telekritika 251
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NewsOne запускает сразу два блока русскоязычных новостей в сутки.

Информационный телеканал NewsOne 29 августа запускает выпуски новостей на русском языке. Запуск русскоязычных новостей канал называет «долгожданным» и объясняет это «многочисленными просьбами» телезрителей.

В будний день русскоязычные новости будут выходить в 17:00 и в 23:00, а на выходных – в 17:00. Новости на русском по будням будет вести Вадим Ярошенко (на фото). «Чтобы продолжать быть лучшими, возглавлять рейтинги и постоянно собирать возле экранов миллионы телезрителей, команда NewsOne учитывает ваши мнения и пожелания. Мы уважаем ваши права и отстаиваем их, что постоянно подтверждаем действиями, одним из которых и есть запуск новостей на русском. Телеканал NewsOne готов бороться за свободу слова и права телезрителей получать полную и объективную информацию в удобной для них форме», - говорится в сообщении телеканала.

Отметим, что телеквота на украинский язык отдельно прописывается для новостных программ – 75% новостей в слоте 07:00–17:00 и 17:00–22:00 в еженедельном объеме должны быть на украинском языке.

Напомним, народный депутат и соратник лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука Тарас Козак в октябре 2018-го купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн), а в декабре – телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн).

Планирует ли запуск русскоязычных новостей телеканал «112 Украина», не сообщается.

Фото: NewsOne

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