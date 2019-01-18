🎓⚖ Телеканал соратника Медведчука выиграл суд у отключившего его провайдера

Генеральный продюсер и ведущий телеканала NewsOne Василий Голованов заявил, что суд обязал провайдера «Ланет» возобновить трансляцию телеканала NewsOne. Об этом ведущий сообщил в эфире канала 16 января со ссылкой на решение суда от 15 января.

«Суд удовлетворил наш иск и принял решение о восстановлении телеканала NewsOne в провайдере “Ланет”. Что же, друзья, вы можете идти дальше в другие инстанции, но, тем не менее, мы ждем, что вы исполните решение суда. И, пожалуйста, восстановите наш сигнал в своей сети, чего ждет многотысячная аудитория», – сказал Василий Голованов.

На сайте канала обнародован текст судебного решения. Телеканал сумел доказать в суде, что договор о распространении действует до 31 декабря 2019 года. Решение суда вступает в силу после его публикации.

Напомним, 1 января ООО «Мережа Ланет» провело отключение новостных телеканалов NewsOne народного депутата Тараса Козака и «Макси ТВ»/«НАШ» отца нардепа Евгения Мураева Владимира из-за специфической редакционной политики и наличия предупреждения Нацсовета за нарушение украинского законодательства. ООО «Мережа Ланет» – это провайдер кабельного телевидения и интернета, предоставляющий свои услуги в Киеве и Ивано-Франковской области. Компания является частью так называемой условной группы «Ланет» (объединяет около 10 компаний) – третьего игрока кабельного телевидения с абонентской базой свыше 200 тысяч. Собственником компаний значится Юлия Лантвойт – жена экс-члена телекомрегулятора НКРСИ Виктора Мазура (от 5% до 10% в каждой компании принадлежат партнерам Мазура в регионах). Несмотря на принадлежность компаний одному лицу, отключение NewsOne и «Макси-ТВ» произошло исключительно в сети компании «Мережа Ланет».

После отключения оба телеканала указали на необоснованность заявлений провайдера, обращая внимание на то, что сейчас они оспаривают в суде вынесенные Нацсоветом предупреждения за нарушение законодательства. Телеканал «Макси ТВ» подтвердил истечение срока договора, а в NewsOne отметили, что договор действует до 31 декабря 2019 года. У провайдера в ответ сообщили, что с телеканалом у них было два соглашения: лицензионный договор (условно «бессрочный»), по которому канал передает права на вещание, и договор о распространении, по которому канал платит провайдеру. Последний действует до 31 декабря 2019 года, но в нем прописана возможность каждой из сторон за 30 дней до конца года сообщить о желании не продлевать его, чем и воспользовался провайдер.

«Телекритика» ожидает комментарий от представителей «Ланета».

Фото: Анна Федорук