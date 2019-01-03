Телеканал соратника Медведчука просит защиты от «Ланета» у Нацсовета, с которым судится

Директор информационного телеканала NewsOne Юрий Будяк обратился к главе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещанию Юрию Артеменко с просьбой проверить компанию «Мережа Ланет» на предмет соблюдения украинского законодательства и применить к ней санкции.

Об этом говорится в сообщении вещателя, опубликованном 2 января. В нем же размещен скриншот обращения директора NewsOne.

Причиной этого обращение стало уведомление провайдера о том, что он прекращает трансляцию телеканала NewsOne из-за истечения срока договора на ретрансляцию телеканала, а также наличия нарушений в эфире вещателя, которые обнаружила внеплановая проверка Нацсовета.

На телеканале снова акцентируют на том, что договор с провайдером заключен до конца этого года, но доказательств этого не предоставляют: «Своими действиями «Ланет» нарушил украинские законы, а также сам договор с компанией “Новини 24 години”, которая владеет NewsOne. В частности, действие заключенного соглашения заканчивается только через год – 31 декабря 2019 года. До этого времени “провайдер не имеет права без официально оформленного соглашения абонента вносить изменения в характеристики программной услуги”. Своими действиями компания нарушила часть 1 статьи 638 и часть 1 статьи 651 Гражданского кодекса Украины».

В понимании вещателя «именно Нацсовет имеет право выполнять контролирующую функцию, не только телеканалов, но и провайдеров на соответствие их деятельности нормам украинского законодательства». Что именно должен проверить у провайдера Нацсовет, телеканал не указывает.

На сайте телеканала 2 января была обнародована пошаговая инструкция, что нужно делать телезрителю, чтобы отправить жалобу в Нацсовет на провайдера, и она была рассмотрена регулятором.

Примечательно, что 31 декабря телеканал на своей Facebook-странице называл отключение канала в «Ланет» политическим давлением и указывал на суды с Нацсоветом по вынесенным предупреждениям: «Мы, коллектив телеканала NewsOne, уверяем вас, уважаемые телезрители, что решение «Ланет» чисто политическое. Началась избирательная гонка, и прекращение трансляции NewsOne – лишь очередная попытка уничтожить телеканал, который всегда был площадкой для высказывания любых политических мнений и взглядов. А ссылки на действия Нацсовета – вообще юридически ничтожны, поскольку все решения сегодня оспариваются в судах. Кроме того, вопросы об административно-общественных отношениях с государственными органами не могут быть причиной для расторжения частных сделок. Поэтому заявление «Ланет» – это грубая инсинуация».

«Телекритика» обратилась с официальным запросом в «Ланет» с просьбой прокомментировать заявление телеканала о дате истечения срока действия контракта. Как сообщалось ранее, провайдер уверял, что он истек 1 января. Согласно законодательству, при изменении списка транслируемых телеканалов провайдер должен подавать в Нацсовет соответствующее заявление на переоформление приложения к лицензии. «Телекритика» также просит провайдера уточнить, было ли подано такое заявление в ведомство.

Кроме того, «Телекритика» обратилась в Нацсовет с просьбой прокомментировать ситуацию и заявление телеканала. В прошлые годы регулятор отказывал в проверках провайдеров, указывая на невозможность влияния на хозяйственную деятельность. Обычно провайдеры соглашаются внести информационные телеканалы в свои пакеты за дополнительную плату.

Напомним, третий провайдер кабельного телевидения – группа «Ланет», 1 января отключила телеканалы NewsOne и «Макси-ТВ»/«НАШ», мотивируя это завершением срока действия договоров на ретрансляцию, а также – «нарушением законодательства со стороны телеканалов». Владелец группы компаний «Ланет» – экс-член телеком-регулятора НКРСИ Виктор Мазур.

Телеканал NewsOne вместе с телеканалом «112 Украина» находится в собственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Тараса Козака, который является соратником лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука. Телеканал «Макси-ТВ»/«НАШ» принадлежит внефракционному народному депутату, лидеру партии «Наши» Евгению Мураеву.

Фото: NEWSONE