Телеканал «ПлюсПлюс» порадует мировыми премьерами

Уже в феврале маленькие зрители смогут посмотреть новые серии четырех любимых мультфильмов: «Губка Боб Квадратные Штаны», «Бейблейд», «Элвин и Бурундуки», «Герои в масках», а также абсолютную премьеру для украинского эфира – «Закон Майло Мерфи».

«Уверена, что новые серии любимых зарубежных мультфильмов и новые премьерные продукты на телеканале “ПлюсПлюс” непременно принесут радость нашим зрителям. Горжусь, что благодаря работе команды канала еще больше лучшей мировой анимации станет доступной украинскому зрителю», – отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Начнется сезон премьер 2 февраля. Герои американско-французского мультсериала «Элвин и Бурундуки» попадут в невероятно захватывающие приключения и авантюры.

16 февраля в эфир выйдет новый сезон японского мультфильма «Бейблейд. Взрыв Турбо». Это продолжение мультсаги о группе блейдеров, следующих за своей мечтой в незабываемом путешествии к вершине.

18 февраля стартует показ новых премьерных серий культового американского мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», которые погрузят зрителей в удивительные приключения главных героев в подводном городке Бикини Боттом.

Обычные дети днем и супергерои, что на страже мира и покоя ночью, – это «Герои в масках». 2 сезон англо-французского мультсериала с новыми очень сложными задачами для Кетбоя, Геко и Совки стартует с 20 февраля.

Завершает февраль абсолютная премьера диснеевского мультсериала «Закон Майло Мерфи», который станет новинкой для украинского зрителя. Главный герой Майло вместе с друзьями и собакой Диоджи постоянно сталкиваются с неудачами, но находят из них выход благодаря оптимизму и пониманию закона – «если может произойти что-то плохое, то оно обязательно произойдет». И это неудивительно, ведь Майло потомок автора закона – Эдварда Мерфи. Мультсериал стартует в эфире уже с 23 февраля.

Фото: Facebook «ПлюсПлюс»