Телеканал «Київ» перезапустит программу общения с депутатами «Київ. Рада»

С ноября на телеканале «Киев» стартует программа общения депутатов со своими избирателями «Київ. Рада». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В 100-минутном проекте покажут диалоги политиков с гражданами, поднимут неудобные вопросы, а независимые эксперты будут оценивать работу избранника.

Модерировать общение будут ведущие телеканала «Киев» Сергей Дойко и Алена Горячая. В эфире зрители увидят, как проходит рабочий день своего избранника, чем он занимается и какие проблемы его волнуют.

Кроме необычного формата в передаче есть эксклюзивные сюжеты. Так, зрители телеканала «Киев» смогут заглянуть за кулисы депутатской приемной и увидеть, как проходит обычный рабочий день городского чиновника. Также депутаты будут делиться интересной информацией о собственном бизнесе, имуществе и доходах.

«Київ. Рада» будет выходить в эфир каждую пятницу в 17:15.

Фото: Pixabay

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