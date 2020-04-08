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Телеканал «Киев» запускает «Ранок на карантині» с новыми ведущими

от Telekritika
От Telekritika 117
Главная Новости Телеканал «Киев» запускает «Ранок на карантині» с новыми ведущими

Утреннее информационно-развлекательное шоу «Ранок по-київськи» ушло на карантин

Вместо шоу «Ранок по-київськи» на телеканале «Киев» будет выходить программа «Ранок на карантині». Ее ведущими стали Мила Китаева и Сергей Одаренко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Ранок на карантине» – о том, как Киев переживает период карантина. В программе – новости, прямые включения экспертов.

Ранее Сергей Одаренко и Мила Китаева были соведущими детской спортивной программы  «Веселые старты». Также Мила вела программу Kyiv tour, а Сергей – журналист программы «Київ.Radar».

«Ранок на карантині» будет выходить в будни с 8 до 12 часов в прямом эфире.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что Габриэлла Массанга, Олеся Кобзар и Антонина Антоша будут вести «Утро по-киевски». По сообщению пресс-службы телеканала, Габриэлла Массанга после окончания карантина зрители увидят в новом качестве.

Фото: телеканал «Киев»

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