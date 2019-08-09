Телеканал «Киев» отказался от программы Снежаны Егоровой

Актриса, телеведущая Снежана Егорова 9 августа опубликовала на своей странице в Facebook обращение к мэру Киева Виталию Кличко по поводу закрытия ее авторского проекта Gorod S на муниципальном канале «Киев». Телеведущая пожаловалась на руководителя канала Юрия Лященко, который принял это решение. Директор же уверяет, что программу закрыли из-за плохих рейтингов.

По словам телеведущей, программа выходила на канале около 6 месяцев. Решение о ее закрытии Юрий Лященко принял 6 августа без «указания дальнейшего статуса» ее как работника телеканала. Хотя ранее генпродюсер «Киева» Александр Мельничук обещал телеведущей, как она утверждает, сохранить проект.

«Новый генеральный продюсер канала Александр Мельничук заверил меня в том, что мой проект в трансформации не нуждается, одобрил идеи новых, предложенных мною проектов и подтвердил намерения о дальнейшем плодотворном сотрудничестве, как с моим авторским проектом Gorod S, так и со мной в качестве автора и ведущей других проектов. Так как я являюсь штатным сотрудником телеканала “Киев” и официально получаю лишь ЗП, он сказал, что все новые проекты и их финансирование будут обсуждаться после выхода из летнего отпуска основной части коллектива в рамках подготовки нового сезона.

Каково же было мое удивление, когда, еще будучи в отпуске, мне стали писать и звонить сотрудники канала с информацией о том, что мой проект собираются закрыть. После выхода из отпуска 4 августа я пошла на разговор с руководителем Юрием Лященко и генпродюсером Александром Мельничуком, где в частной беседе Юрий мне сказал буквально следующее: “Может вы, Снежана, и профессиональная телеведущая, но я не знаю, как вас использовать! Поэтому дальше нам с Вами не по пути…” Далее последовал приказ об остановке производства проекта Gorod S без дальнейшего указания моего статуса, при условии того, что официально я являюсь штатным сотрудником канала!

В частной беседе Юрий мне сообщил, что мой проект и гости не представляют интереса для канала, что у проекта нет рейтингов, что предыдущее руководство занималось расхищением бюджетных средств, и он выразил мнение, что я тоже брала деньги со своих гостей за эфиры, что все сотрудники канала воры и дилетанты, и к тому же он составил свое мнение о моем “скандальном характере” со слов Вашего (Кличко. – Ред.) пресс-секретаря Оксаны Зиновьевой, которая и посоветовала ему избавиться от меня, чтобы я не навредила каналу, приглашая не утвержденных каналом гостей… А если я вздумаю высказываться в публичной плоскости и протестовать, то тогда он тоже не останется в долгу и, возможно, в дальнейшем я вообще не смогу найти работу по профессии с такой репутацией», – пишет телеведущая.

Телеведущая также сообщила о финансовой стороне своей работы на канале. «Я являюсь официальным штатным сотрудником канала “Киев”, но также с каналом у меня подписан авторский договор на название проекта и мое право размещать созданный контент на моих платформах в YouTube и соцсетях с целью популяризации и распространения созданного продукта и телеканала “Киев” в том числе. Так как канал является муниципальным и существует за деньги налогоплательщиков, я даже не обсуждала сумму финансового вознаграждения за мой приход на канал с предыдущим руководством, так как считала своим долгом внести посильный вклад в развитие столицы и популяризацию таких важных направлений, как кино, театр, телевидение, образование, защита прав женщин и детей, развитие социального сектора», – добавила телеведущая, указав на непрофессионализм Юрия Лященко.

В комментарии «Телекритике» Юрий Лященко объяснил, что программа не вписалась в новую концепцию телеканала и демонстрировала показатели рейтинга в три разы ниже средних по каналу: «Средняя доля передачи С. Егоровой примерно в 3 раза была ниже и так невысокой доли канала. Один из первых моих вопросов в день передачи дел, который я задал С. Криворучко – бывшему директору ТК “Киев”, которая оформила ее на канал, был “Кто такая Снежана Егорова?” На самом деле мы встречались со С. Егоровой несколько раз, и я давал ей четкие ориентиры, куда идет канал. Я дал ей шанс и не трогал проект до самого момента, когда мы приступили к перезапуску цикловых программ. Никогда не имел чести обсуждать ее персону с кем-либо, кроме ее редакторов и режиссеров на канале. С канала не увольняют профессионалов, как она утверждает. Когда я приступил к исполнению обязанностей в мае, канал фактически лежал, помноженный на ноль после долгих лет неэффективного менеджмента (я – не следствие, чтобы использовать другие формулировки), мне нужно было какое-то время осмотреться, и сейчас канал находится в процессе трансформации, мы избавляемся от балласта, запускаем новые и перезапускаем существующие проекты, и цифры наконец задвигались. Хорошая реакция аудитории, например, на перезагрузку новостей СТН».

Директор канала «Киев» подтвердил, что предлагал телеведущей вести другие проекты, и акцентировал на том, что программа Gorod S носила коммерческий характер: «Да, я планировал использовать ее (почему ее задевает этот глагол?) в других проектах канала, но она решила хлопнуть дверью – ее решение. Могу ее понять: она подчеркивала много раз, что эта передача – ее персональный бизнес-проект, “в который она вложила значительные средства». Но почему канал должен платить за ее бизнес-проекты в своем эфире, а не наоборот? Когда С. Егорова публично называет место своей работы “затрапезным” каналом, с точки зрения любой этики это неправильно. Мне жалко своего и вашего времени на эту историю», – резюмировал Юрий Лященко.

Отметим, Юрий Лященко возглавил муниципальный телеканал «Киев» в мае, заменив Светлану Криворучко, которая была директором вещателя около 10 лет. О планах по преобразованию муниципальных вещателей Киева, читайте в материале «Телекритики».

Напомним, с августа 2017 по июнь 2018-го программа Gorod S выходила на телеканале «Прямой», с которого телеведущая уволилась в июне 2018-го. Ее возмутил поступок коллег, выставивших в эфир голосование про нее и экс-мужа Антина Мухарского.

UPD. Спустя несколько часов пост Снежаны Егоровой стал неактивным.

Фото: Facebook Снежаны Егоровой