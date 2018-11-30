Телеканал иновещания UATV будет вещать на Северную Африку и Ближний Восток

Канал указал спутник Eutelsat 7WA, сигнал которого покрывает Северную Африку и Ближний Восток.

По словам начальника отдела развития сети вещания канала Николая Шкарабана, лицензия требовалась, чтобы заключить договор на использование спутникового ресурса. «В этом регионе наблюдается большой интерес к новостям из Украины. Тем более, что канал UATV вещает на арабском языке», – цитирует Шкарабана пресс-служба вещателя.

На заседании Шкарабан сообщил, что спутниковое вещание популярно в регионе, канал планировал начать вещание с другого спутника.

«Был вариант вещать со спутника египетского правительства, но это исламская страна, и она очень серьезно контролирует содержание контента. Не нужно транслировать клипы с обнаженными женщинами – достаточно показать кулинарную программу, в которой готовят борщ со свининой, чтобы спутниковый оператор приостановил вещание. И этого мы больше всего боялись, поэтому выбрали аплинк европейской компании, спутникового оператора, который подчиняется европейскому законодательству, и все технические ресурсы которого находятся в Европе», – отметил Шкарабан.

В уведомлении UATV указано, что 1 декабря канал появится на телеэкранах жителей Марокко, Алжира, Ливии, Египта, Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сирии и других. Стоимость спутникового вещания не озвучивалась.

Сегодня канал вещает в открытом виде через спутники Hot Bird 13 (Европа), AsiaSat-5 (Азия и Австралия), Galaxy 19 (Северная Америка), а также в интернете. На одном канале UATV доступны свежие новости каждый час на пяти языках (украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском).

Как сообщала «Телекритика», Мультимедийная платформа иновещания, которая объединяет UATV и информационное агентство «Укринформ», получит в следующем году госдотацию в размере 424 млн 716 тысяч гривен. Это на 33,5 млн меньше бюджета МПИ на этот год – 458,2 млн грн. В этом году финансирование Мультимедийной платформы иновещания выросло вдвое по сравнению с 2017-м – с 217,8 млн до 458,2 млн грн. Эта сумма соответствует прописанной по закону сумме в 0,06% бюджета за прошлый год.

Фото: ukrinform