Телеканал «1+1» готовится к Новому году

Телеканал «1+1» начал подготовку к новогодним праздникам и запланировал выпустить шоу с участием украинских артистов. Так, уже 4 декабря в столичном Дворце «Украина» состоятся съемки концерта «Ніч Супер Хітів». Об этом сообщила пресс-служба 1+1.

Производством проекта будет заниматься «1+1 Продакшн», режиссерами-постановщиками станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко.

«Во время шоу «Ніч Супер Хітів» впервые все звезды соберутся за одним большим хрустальным столом и вместе с ведущими в теплой атмосфере вспомнят яркие события и достижения уходящего хода«, рассказывает Владимир Завадюк, руководитель больших развлекательных проектов «1+1 Продакшн».

Канал обещает показать зрителям таких звезд: Monatik, The Hardkiss, Сергей Бабкин, Dzidzio, Michelle Andrade и др. Также на шоу выступят артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

«1+1» не называет мена ведущих новогоднего концерта. Однако сообщили, что на сцене появится сразу несколько тандемов ведущих.

Телеверсию шоу можно будет увидеть в эфире телеканала «1+1» в новогодние праздники.

Фото: Unsplash, пресс-служба 1+1

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!