🎬 Телегруппы запустили рекламную кампанию по спутниковому кодированию
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🎬 Телегруппы запустили рекламную кампанию по спутниковому кодированию

от Telekritika
От Telekritika 37
Главная Новости 🎬 Телегруппы запустили рекламную кампанию по спутниковому кодированию

Первый ролик транслируют телеканалы группы «1+1 медиа» – «1+1», «2+2» и ТЕТ. Он доступен только в спутниковом эфире данных вещателей. Провайдеры кабельного телевидения, которые получают сигнал со спутника, рекомендовали «очищенный» сигнал

Телегруппа «1+1 медиа» первой среди отечественных телегрупп запустила рекламную кампанию о грядущем спутниковом кодировании. Ролик сопровождается следующим текстом: «Если ты это видишь, тогда это сообщение для тебя. Уже скоро сигнал спутника будет закодирован и ты не сможешь смотреть любимые телеканалы. Обратись к официальному оператору спутникового телевидения уже сегодня, чтобы у тебя не было проблем завтра».

На этой недели специально для провайдеров платного телевидения телегруппа запустила второй спутниковый сигнал телеканалов «1+1», «2+2» и ТЕТ, который будет очищен от рекламной кампании по кодированию спутникового сигнала. Рекламная кампания на каналах «ПлюсПлюс», «Бигуди» и «Униан ТВ» не планируется. Соответствующим письмом холдинг проинформировал провайдеров о запуске второго сигнала с «очищенной» версией эфира:

🎬 Телегруппы запустили рекламную кампанию по спутниковому кодированию

Напомним, с 12 декабря доступна ​​первая партия спутниковых сет-топ-боксов, необходимых для декодирования сигнала в количестве 45 тыс. единиц (от компании «Стронг»). Телегруппы закодируют сигнал системой условного доступа (СУД) Verimatrix. Тюнеры нужны для подключения к провайдерам спутникового телевидения – компаниям Viasat и Xtra TV.

Кодирование спутникового сигнала телеканалов четырех медиагрупп запланировано на 2 квартал 2019 года. Предварительно телегруппы планируют закодировать спутниковый сигнал в мае 2019-го.

Фото: для коллажа использовано фото Gettyimages: 83948724
Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

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