«Тексты» заняли первое место на международном конкурсе Sigma Awards-2020

Издание «Тексты» сообщило, что победило в международном конкурсе Sigma Awards-2020, который посвящен журналистике данных. Команда «Текстов» победила в номинации «Лучшее новостное приложение».

Конкурс Sigma Awards в этом году проводится впервые. Он был создан, чтобы заменить другой значительный конкурс в области журналистики данных, который назывался Data Journalism Awards и прекратил свое существование в 2019 году.

Ранее «Тексты» уже дважды выходили в финал Data Journalism Awards (в 2012 с проектом https://z.texty.org.ua и в 2016 году с проектом http://texty.org.ua/d / static / decl_game). В 2017 году Ярина Серкез (тогда еще с «Текстов», а сейчас с NYT Opinion) победила в номинации «Лучший молодой журналист данных» за подборку работ, большинство из которых было сделано для сайта «Тексты».

В 2020 году в финале конкурса в данной категории соревновались проекты от таких изданий, как Washington Post и ThePudding.

Представленный проект был создан на основе моделей машинного обучения для украинского и русского языков, которые были разработаны «Текстами». Их автор — Надежда Романенко. Дизайн аппликации — Надя Кельм.

Сам проект-победитель состоит из трех частей.

Интерактивная веб-страница (веб-приложение) по адресу: topic-radar.texty.org.ua. Проект позволяет следить во времени за развитием тем российской пропаганды. Каждую неделю с помощью данных моделей команда определяет темы из примерно 4-8 тысяч манипулятивных новостей. Приложения для браузеров и телеграмм-бот Фейкогрыз (https://fgz.texty.org), которые предупреждают пользователей о манипулятивных новостях. Периодические мониторинги-дайджесты, сделанные на основе topic-radar.texty.org.ua.

Фото: «Тексты»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!