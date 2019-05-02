«Технический сбой»: МинСтець отреагировал на размещение своих роликов с Украиной без Крыма

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украины без Крыма в здании аэропорта «Борисполь». Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Нацполиции. В Министерстве информационной политики назвали размещение изображения карты Украины без Крыма «техническим сбоем».

Нацполиция отмечает, что 29 апреля в полицию обратился один из пассажиров аэропорта «Борисполь» и сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без Крыма. «По данному факту следственным отделом отделения аэропорта «Борисполь» было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК», – сообщили в полиции.

Правоохранители задокументировали факт распространения незаконного видеоконтента и опросили работников аэропорта, установив лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. В ходе расследования было установлено, что письмо с предложением размещения видеоконтента поступило на предприятие от Министерства информационной политики. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали видеопродукт.

В ответ на заявление Нацполиции Министерство информационной политики сообщило, что начало служебное расследование, назвав трансляцию ролика с картой Украины без Крыма «техническим сбоем». «Из-за технического сбоя в конечном варианте ролика осталась карта, которую взяли с фотостоков, и на которой отсутствуют некоторые направления – Турция, страны Балтии, Дания и Крым», – пояснили в Мининформполитики.

Согласно сообщению, ролик показали всего несколько раз и сразу сняли с ротации. «Корректная версия видео уже передана для трансляции. МИП уже начало служебное расследование о причинах такого недопустимого сбоя и обещает всячески содействовать полиции в расследовании этого инцидента», – говорится в сообщении.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко в комментарии ТСН сообщил, что карту Украины без Крыма взяли не с фотостоков, а с «карт одной из авиакомпаний»: «Для ролика, когда он делался, были использованы просто картинки для показа того, как это будет выглядеть. И была взята просто одна из карт – одной из авиакомпаний, которая не имеет маршрутов тех или иных стран. И этих стран на этой карте нет. В ней нет Крыма, потому что в Крым никто не летает. И эта картинка пошла почему-то на рендер. Она не была заменена на нормальную карту».

Где еще размещался соответствующий ролик, МИП не сообщает. Также не сообщается сумма средств, потраченных на ролик. В мае прошлого года сообщалось, что МИП потратил 16 млн на размещение своей продукции, среди площадок для размещения аэропорт «Борисполь» оценил свои услуги дороже остальных.

Напомним, ранее в МИП регулярно осуждали размещение карты Украины без Крыма в международных изданиях или платформах.