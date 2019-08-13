В новом сезоне на ТЕТ выйдут «Игры приколов», «Короли палат», «Вечеринка 3» и «Ранняя пташка 2»

12 августа ТЕТ показал новый сезон ситкома «Танька и Володька» и презентовал реалити-шоу «СуперЖінка». И это не все запланированные премьеры. Также у телеканала в арсенале: 3-й сезон сериала «Вечеринка», новый сезон ситкома «Однажды под Полтавой», 2-й сезон сериала «Ранняя пташка», премьера юмористического сериала «Короли палат», переезд в эфир ТЕТ юмористического телешоу «Игры приколов» и новый сериал, название которого пока держат в секрете.

Сериал «Вечеринка-3»

В новом сезоне, сразу после свадьбы, главные герои столкнутся со взрослой жизнью: отсутствием собственного жилья, сложностями в быту и натянутыми отношениями внутри семьи. Чтобы наладить дела, Димон купит отель у морского побережья. Главный герой вместе с женой и всей компанией отправятся в отель, вот здесь и начнутся приключения.

Режиссер, сценарист, автор идеи и исполнитель главной роли — Гарик Бирча. Также в главных ролях: Лиза Любимова, Ольга Сидорченко, Сергей Анипченко и другие.

2 сезон сериала «Ранняя пташка»

Премьера даст ответы на вопросы, которые остались в воздухе. Отдаст ли Санем свой аромат? Будут ли после этого развиваться их отношения с Джаном? Загадка приправлена юмором и романтикой – рецепт идеального вечера на ТЕТ.

Юмористический сериал «Короли палат»

«Короли палат» – неизлечимо смешные! Юморной и правдивый скетчком про врачей и выздоравливающих. В центре сюжета два брата-врача, которых жизнь разнесла по разным социальным классам. Тарас Шуйко – интеллигентный, симпатичный, работает педиатром в бюджетной городской поликлинике. Егор Шуйко – уверенный в себе гедонист, работает пластическим хирургом в платном крыле, которое расположено в той же поликлинике. Душа компании и любимчик женщин. Сюжет построен на взаимоотношениях двух братьев и комичных ситуациях, которые происходят в поликлинике.

Новый сезон «Однажды под Полтавой»

В 8 сезоне любимого ситкома раскроется интрига, оставшаяся от предыдущего. В последней серии 7 сезона Верунчик нагадала Яринке и Юрчику пополнение в семье. Родится ли у полтавской пары ребенок, телезрители узнают в новом сезоне.

Телешоу «Игры приколов»

Шоу переезжает на ТЕТ. Звезды “Лиги смеха” теперь будут зажигать по понедельникам. В каждом выпуске актеры разыгрывают скетчи на различные социальные и бытовые темы, близкие украинцам.

Сериал-сюрприз

Главная героиня сериала – молодая сельская учительница. В её жизни нет любви, все карьерные амбиции гаснут, ведь идеи не находят отклика у школьного руководства. Но однажды она становится свидетелем разборки, в результате которой у нее оказывается кейс, набитый деньгами. С этого момента у героини начинается новая жизнь.

На телеканале заявляют, что приготовили все, что телезрители любят, и все, что непременно полюбят.

Напомним, что «Телекритика» писала о новом телесезоне на канале «2+2».

Фото: ТЕТ