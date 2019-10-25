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Сын Роднянского стал советником украинского правительства

от Telekritika
От Telekritika 217
Главная Новости Сын Роднянского стал советником украинского правительства

Александр написал экономическую программу реформ правительства.

Сын кинопродюсера Александра Роднянского, которого также зовут Александр, является советником украинского правительства по экономическим вопросам. Об этом пишет «Украинская правда«.

Изначально он сотрудничал с командой Владимира Зеленского, еще до назначения в правительство — был автором программы реформ.

«Я изначально отвечал за внутреннюю согласованность всей экономической программы реформ, ее идеологию, базовые принципы и направления. Потом я лично писал всю первую программу (важно уточнить: это не был план действий правительства, а немного иная и более детальная версия). После того как правительство приступило к работе я, в основном, занимаюсь координацией финансовых реформ с НБУ, подготовкой реформы рынка труда (которую я инициировал), и участвую в обсуждениях большой налоговой реформы», — сказал Александрв комментарии «Украинской правде».

Он отметил, что все это делает «благодаря экспертизе и умениям, часто вопреки семейным связям, и уж точно не благодаря им, как становится все более и более очевидно по общественной реакции».

Александр Роднянский изучал экономику в Принстонском университете и Лондонской школе экономики.  Преподавал в британском Кембриджском университете. Ему 34 года, женат на российской актрисе Янине Студилиной, известной российским зрителям по сериалу «Остров», фильму «Сталинград». Как сообщает Reuters, он покинул Украину в 6-летнем возрасте. С 2009 по 2011 года был руководителем отдела развития бизнеса в кинокомпании своего отца. Александр Роднянский является украинским режиссером, продюсером и основателем телеканала «1+1», больше 15 лет проживает в Москве.

Фото: «Вокруг ТВ»

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