Сын Роднянского стал советником украинского правительства

Сын кинопродюсера Александра Роднянского, которого также зовут Александр, является советником украинского правительства по экономическим вопросам. Об этом пишет «Украинская правда«.

Изначально он сотрудничал с командой Владимира Зеленского, еще до назначения в правительство — был автором программы реформ.

«Я изначально отвечал за внутреннюю согласованность всей экономической программы реформ, ее идеологию, базовые принципы и направления. Потом я лично писал всю первую программу (важно уточнить: это не был план действий правительства, а немного иная и более детальная версия). После того как правительство приступило к работе я, в основном, занимаюсь координацией финансовых реформ с НБУ, подготовкой реформы рынка труда (которую я инициировал), и участвую в обсуждениях большой налоговой реформы», — сказал Александрв комментарии «Украинской правде».

Он отметил, что все это делает «благодаря экспертизе и умениям, часто вопреки семейным связям, и уж точно не благодаря им, как становится все более и более очевидно по общественной реакции».

Александр Роднянский изучал экономику в Принстонском университете и Лондонской школе экономики. Преподавал в британском Кембриджском университете. Ему 34 года, женат на российской актрисе Янине Студилиной, известной российским зрителям по сериалу «Остров», фильму «Сталинград». Как сообщает Reuters, он покинул Украину в 6-летнем возрасте. С 2009 по 2011 года был руководителем отдела развития бизнеса в кинокомпании своего отца. Александр Роднянский является украинским режиссером, продюсером и основателем телеканала «1+1», больше 15 лет проживает в Москве.

Фото: «Вокруг ТВ»

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