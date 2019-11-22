«Суспільне» покажет тематические программы ко Дню памяти жертв голодоморов

В субботу, 23 ноября, в День памяти жертв голодоморов общественные телеканалы подготовили тематические программы, сообщает пресс-служба телеканалов.

«UA: Перший»

23 ноября в 6:00, 11:35, 16:25 и 23:00 на телеканале покажут проект «Радио Свободы» «Голодомор. Мир знал, но молчал».

09:30 — документальный фильм об американском исследователе Голодомора 1932-1933 годов «Траектория судьбы. Джеймс Мейс».

10:35 — документальная программа «Открывая Украину. Печальная история».

13:00 — документальная программа «Сколько жертв голодомора, и был ли он искусственным» откроет новые факты.

13:10 — документальный фильм «Дом «Слово»», в котором рассказывается об уничтожении советской властью художественного движения 20-30-х годов в Харькове. Повтор в 21:30.

14:55 — документальная программа «Радио Свобода» «Воспоминания свидетеля голодомора: как выживали».

15:15 — в рамках спецвыпуска «Тема дня» состоится трансляция церемонии памяти жертв голодоморов.

16:00 — минута молчания в память жертв голодоморов.

18:15 — докудрама «Охотники на нацистов».

20:00 — документальный фильм «Экзамен на человечность» о немецко-фашистской оккупации Винницкой области в 1941-1944 годах.

«UA: Культура»

В течение дня на телеканале будут выходить короткие ролики «Голодомор. Помнить, чтобы быть». Известные люди — Ахтем Сеитаблаев, Владимир Вятрович, Евгений Нищук, Ирма Витовская, Леся Островская-Люта, Наталья Сумская, Юрий Макаров — будут читать литературные произведения, посвященные трагедии голодоморов.

7:07 — тематическая программа «Рассекреченная история. Голодомор. Совиновники». Повтор в 13:30.

8:07 — документальный фильм об американском исследователе Голодомора 1932-1933 годов «Траектория судьбы. Джеймс Мейс». Повтор в 14:20 и 23:20.

9:10 — документальная программа «Открывая Украину. Печальная история». Повтор в 17:05.

10:00 — «Рассекреченная история». Ведущий Александр Зинченко в рамках этой программы будет говорить с историками и психотерапевтами о том, как голодомор изменил украинцев.

11:25 — документальная программа «Радио Свобода» «Воспоминания свидетеля голодомора: как выживали».

11:37 — цикл лекций «100 лет за 100 минут: 1930-е годы».

12:01 — документальная программа «Сколько жертв голодомора, и был ли он искусственным».

12:12 — документальный фильм «Дом «Слово»». Повтор в 18:00.

15:15 — в рамках спецвыпуска «Тема дня» состоится трансляция церемонии памяти жертв голодоморов.

16:00 — минута молчания в память жертв голодоморов.

16:30 — проект «Радио Свобода» «Голодомор. Мир знал, но молчал».

19:20 — документальная программа «Воспоминания свидетеля голодомора: как выживали» (проект «Радио Свобода»).

Фото: Unsplash

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