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«Суспільне» подписало договор с победителем Нацотбора на «Евровидение-2020» Go_A
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«Суспільне» подписало договор с победителем Нацотбора на «Евровидение-2020» Go_A

от Telekritika
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В мае группа представит Украину с песней Solovey.

25 февраля во время пресс-конференции победитель Национального отбора на «Евровидение-2020» группа Go_A подписала договор на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», сообщает пресс-служба.

В мае группа представит Украину с песней Solovey. А пока участники группы Go_A вместе с командой «Суспільного» будут готовиться к поездке в Роттердам.

Напомним, что 22 февраля состоялся финал Национального отбора участника от Украины на международный песенный конкурс «Евровидение-2020», по результатам которого победила группа Go_A. За участие в «Евровидении-2020» боролись: Kruть, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, Khayat, Tvorchi.

Фото: «Суспільне»

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